https://sputnikarabic.ae/20240214/دراسة-توضح-العلاقة-بين-السجائر-الإلكترونية-ونبضات-القلب-1086073781.html

دراسة توضح العلاقة بين السجائر الإلكترونية ونبضات القلب

دراسة توضح العلاقة بين السجائر الإلكترونية ونبضات القلب

توصلت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين إلى العلاقة المباشرة بين السجائر الإلكترونية ومعدل نبضات القلب لدى الإنسان. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T15:49+0000

2024-02-14T15:49+0000

2024-02-14T15:49+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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أظهرت دراسة جديدة من جامعة لويزفيل أن النيكوتين الموجود في أنواع معينة من السجائر الإلكترونية قد يكون أكثر ضررا من غيرها، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.هناك ادعاء شائع مفاده أن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية غير ضار نسبيًا، في حين أن المواد المضافة ومنتجات الاحتراق مسؤولة إلى حد كبير عن أضرار السجائر التقليدية.سببت أملاح النيكوتين في عدم انتظام ضربات القلب بشكل أقوى من النيكوتين الطبيعي، ويزداد عدم انتظام ضربات القلب مع زيادة تركيزات النيكوتين.وأضاف كارل: "توفر النتائج التي توصلنا إليها دليلا جديدا على أن نوع النيكوتين وتركيزه يعدلان التأثيرات الضارة على القلب والأوعية الدموية لرذاذ السجائر الإلكترونية، والتي قد يكون لها آثار تنظيمية مهمة".وقال كارل: "إن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية يسبب عدم انتظام ضربات القلب بطريقة تعتمد على الجرعة عن طريق تحفيز المستقبل الذي تم تصميم العديد من أدوية القلب لتثبيطه".وخلصت النتائج إلى أن استنشاق رذاذ السجائر الإلكترونية من السوائل الإلكترونية التي تحتوي على ملح النيكوتين يمكن أن يزيد من مخاطر القلب والأوعية الدموية عن طريق تحفيز الهيمنة الودية وعدم انتظام ضربات القلب.مستخلص عشبي يقضي على سرطان الجلد القاتل

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