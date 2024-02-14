https://sputnikarabic.ae/20240214/دم-على-يديك-محتج-يفاجئ-عمدة-نيويورك-1086052275.html
"دم على يديك"... محتج يفاجئ عمدة نيويورك... فيديو
"دم على يديك"... محتج يفاجئ عمدة نيويورك... فيديو
تعرض عمدة نيويورك إريك آدامز، لموقف محرج من قبل أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، متّهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T08:09+0000
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وعند خروجه من السيارة، واجه آدامز أحد المتظاهرين الذي سأله: "لديك دم على يديك أريك آدامز... أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".وأجابه عمدة نيويورك: "أعيدوا الرهائن إلى الوطن"، وبعدها تابع المتظاهرون الاحتجاج وهتفوا: "إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.قناة إسرائيلية: الجيش يحصل على "فيديو" من نفق في خان يونس يظهر السنوار برفقة زوجته
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
"دم على يديك"... محتج يفاجئ عمدة نيويورك... فيديو
08:09 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 08:54 GMT 14.02.2024)
تعرض عمدة نيويورك إريك آدامز، لموقف محرج من قبل أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، متّهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعند خروجه من السيارة، واجه آدامز أحد المتظاهرين الذي سأله: "لديك دم على يديك أريك آدامز... أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".
وأجابه عمدة نيويورك: "أعيدوا الرهائن إلى الوطن"، وبعدها تابع المتظاهرون الاحتجاج وهتفوا: "إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.