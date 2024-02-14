https://sputnikarabic.ae/20240214/رئيس-النواب-الأمريكي-المجلس-لن-يضطر-لاعتماد-مشروع-مساعدات-لكييف-1086074892.html
رئيس النواب الأمريكي: المجلس لن يضطر لاعتماد مشروع مساعدات لكييف
رئيس النواب الأمريكي: المجلس لن يضطر لاعتماد مشروع مساعدات لكييف
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من إجبار مجلس النواب على اتباعه بإقرار مشروع قانون لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T16:51+0000
2024-02-14T16:51+0000
2024-02-14T16:51+0000
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وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "المجلس الذي يقوده الجمهوريون لن يضطر إلى إقرار مشروع قانون للمساعدات الخارجية يعارضه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ولا يفعل شيئا لتأمين حدودنا".وصوت 70 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "أشيد وأثمن تحالف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الذين اجتمعوا لتنفيذ هذا الاتفاق، وأحثّ مجلس النواب على التصرف بنفس الإلحاح. لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".وأضاف بايدن أن "تكلفة التقاعس عن التحرك تتزايد كل يوم، خاصة في أوكرانيا، ونرى بالفعل تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية، على خط المواجهة قد نفذت، حيث تواصل القوات الروسية الهجوم والتقدم".وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لحماية شعبها من إرهابيي حماس" ويقدم أيضًا "مساعدات إنسانية منقذة لحياة الشعب الفلسطيني، الذي لا علاقة للغالبية العظمى منه بحماس"، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240214/بايدن-ينضم-إلى-تيك-توك-في-حين-يمنع-موظفيه-من-استخدامه-فيديو-1086058736.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رئيس النواب الأمريكي: المجلس لن يضطر لاعتماد مشروع مساعدات لكييف
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من إجبار مجلس النواب على اتباعه بإقرار مشروع قانون لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "المجلس الذي يقوده الجمهوريون لن يضطر إلى إقرار مشروع قانون للمساعدات الخارجية يعارضه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ولا يفعل شيئا لتأمين حدودنا".
وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت.
وصوت 70 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.
وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.
وقد حظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وحلفاء أمريكا الآخرين، ودعا مجلس النواب إلى التحرك بالسرعة ذاتها للتنفيذ.
وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "أشيد وأثمن تحالف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الذين اجتمعوا لتنفيذ هذا الاتفاق، وأحثّ مجلس النواب على التصرف بنفس الإلحاح. لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".
وأضاف بايدن أن "تكلفة التقاعس عن التحرك تتزايد كل يوم، خاصة في أوكرانيا، ونرى بالفعل تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية، على خط المواجهة قد نفذت، حيث تواصل القوات الروسية الهجوم والتقدم".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لحماية شعبها من إرهابيي حماس" ويقدم أيضًا "مساعدات إنسانية منقذة لحياة الشعب الفلسطيني، الذي لا علاقة للغالبية العظمى منه بحماس"، بحسب قوله.