https://sputnikarabic.ae/20240214/رقصة-غريبة-لبامبيو-مع-جنود-إسرائيليين-على-حدود-غزة-فيديو--1086067172.html
رقصة "غريبة" لبامبيو مع جنود إسرائيليين على حدود غزة... فيديو
رقصة "غريبة" لبامبيو مع جنود إسرائيليين على حدود غزة... فيديو
تصدّر مشهد قيام وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بالرقص مع الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T13:39+0000
2024-02-14T13:39+0000
2024-02-14T13:39+0000
نادي الفيديو
إسرائيل
مايك بامبيو
أخبار فلسطين اليوم
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وزار بومبيو إسرائيل وقام بجولة في غلاف غزة، وأشار إلى أن الضعف الأمريكي في ظل إدارة بايدن هو السبب الجذري لكل ما يحدث في هذا الوقت.مئات النازحين الفلسطينيين يخلون مجمع ناصر الطبي إثر تهديدات إسرائيلية... فيديووشارك الكثيرون في العالم العربي مشهد الرقصة الغريبة التي نفذها بومبيو مع الجنود الإسرائيليين على حدود القطاع الذي يتعرض لقصف عنيف وسط أزمة إنسانية حادة يعاني منها الفلسطينيون في داخل القطاع."دم على يديك"... محتج يفاجئ عمدة نيويورك... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إسرائيل, مايك بامبيو, أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو, إسرائيل, مايك بامبيو, أخبار فلسطين اليوم
رقصة "غريبة" لبامبيو مع جنود إسرائيليين على حدود غزة... فيديو
تصدّر مشهد قيام وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بالرقص مع الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وزار بومبيو إسرائيل وقام بجولة في غلاف غزة، وأشار إلى أن الضعف الأمريكي في ظل إدارة بايدن هو السبب الجذري لكل ما يحدث في هذا الوقت.
وقال بومبيو في تصريحات أدلى بها لـ "القناة 12" الإسرائيلية: "أعتقد أن مواطني إسرائيل بحاجة إلى أن يفهموا أن المواطنين الأمريكيين معهم، وأن الدعم الأمريكي قوي على جميع جوانب الخريطة السياسية".
وشارك الكثيرون في العالم العربي مشهد الرقصة الغريبة التي نفذها بومبيو مع الجنود الإسرائيليين على حدود القطاع الذي يتعرض لقصف عنيف وسط أزمة إنسانية حادة يعاني منها الفلسطينيون في داخل القطاع.
وانتقد مغردون هذا المشهد، مؤكدين أنه لا ينسجم مع المأساة التي تشهدها المنطقة، وعدد المواطنين من بينهم الأطفال والنساء الذين قتلوا بالإضافة إلى المهجرين قسرا على خلفية الحرب في غزة.