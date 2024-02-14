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https://sputnikarabic.ae/20240214/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-الصواريخ-العملياتية-التكتيكية-1086060422.html
شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ العملياتية التكتيكية
شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ العملياتية التكتيكية
قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، بفحص كيفية العمل على تنفيذ طلبات دفاع الدولة بإنتاج أنظمة صواريخ محمولة وتشغيلية تكتيكية في شركة الأبحاث... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T11:47+0000
2024-02-14T11:47+0000
رصد عسكري
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وعرضت الشركة للوزير، نماذج جاهزة من نظام الصواريخ المضاد للدبابات "خاريزانتيما-إس" ونظام الصواريخ "خاريزانتيما-إم" مع الصواريخ المحدثة الموجهة المضادة للدبابات والمركبة القتالية "غيبكا-إس" ومنصة الإطلاق "جيكيت" مع صواريخ "فيربا"، وكذلك نظام الحماية النشطة "أرينا-إم".وقال فاليري كاشين، المصمم العام لمكتب التصميم الهندسي للوزير: "تم تقديم نظام الحماية النشط هذا، المصمم للحماية من أسلحة العدو المضادة للدبابات، لاختبارات التأهيل، ولكننا نعمل على تحسين نظام الحماية ضد الطائرات المسيرة".وأوعز شويغو بفعل ذلك بشكل أسرع. كما أبلغ المدير العام للشركة، سيرغي بيتيكوف، شويغو أنه "يتم بذل الكثير من الجهد لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع، وقد زاد إنتاج المنتجات التي تصنعها الشركات في مختلف المجالات، عدة مرات."وخلال اجتماع العمل، أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن تجربة استخدام أنظمة الأسلحة خلال العملية الخاصة، أكدت الخصائص التكتيكية والفنية لها وأن الأسلحة عالية الدقة التي يتم إنتاجها في الشركة تتيح إصابة أهداف العدو على مسافة بعيدة وبدقة عالية.الكشف عن ميزات نظام الاستطلاع الروسي "بنتسيلين"وكلف الوزير بإجراء التعديلات والتحسينات على الفور على المنتجات المصنعة، مع مراعاة تجربة استخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وشدد شويغو على أن "هذا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وصواريخ "إسكندر" و"كينجال"، وكل ما نحتاجه لمحاربة الطائرات المسيرة".روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ العملياتية التكتيكية

11:47 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوراسكندر
اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
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قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، بفحص كيفية العمل على تنفيذ طلبات دفاع الدولة بإنتاج أنظمة صواريخ محمولة وتشغيلية تكتيكية في شركة الأبحاث والإنتاج "مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية" في موسكو، المنطقة خلال زيارة قوات المنطقة العسكرية الغربية.
وعرضت الشركة للوزير، نماذج جاهزة من نظام الصواريخ المضاد للدبابات "خاريزانتيما-إس" ونظام الصواريخ "خاريزانتيما-إم" مع الصواريخ المحدثة الموجهة المضادة للدبابات والمركبة القتالية "غيبكا-إس" ومنصة الإطلاق "جيكيت" مع صواريخ "فيربا"، وكذلك نظام الحماية النشطة "أرينا-إم".
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وقال فاليري كاشين، المصمم العام لمكتب التصميم الهندسي للوزير: "تم تقديم نظام الحماية النشط هذا، المصمم للحماية من أسلحة العدو المضادة للدبابات، لاختبارات التأهيل، ولكننا نعمل على تحسين نظام الحماية ضد الطائرات المسيرة".
وأوعز شويغو بفعل ذلك بشكل أسرع.
كما أبلغ المدير العام للشركة، سيرغي بيتيكوف، شويغو أنه "يتم بذل الكثير من الجهد لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع، وقد زاد إنتاج المنتجات التي تصنعها الشركات في مختلف المجالات، عدة مرات."
وخلال اجتماع العمل، أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن تجربة استخدام أنظمة الأسلحة خلال العملية الخاصة، أكدت الخصائص التكتيكية والفنية لها وأن الأسلحة عالية الدقة التي يتم إنتاجها في الشركة تتيح إصابة أهداف العدو على مسافة بعيدة وبدقة عالية.
الكشف عن ميزات نظام الاستطلاع الروسي "بنتسيلين"
وكلف الوزير بإجراء التعديلات والتحسينات على الفور على المنتجات المصنعة، مع مراعاة تجربة استخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وشدد شويغو على أن "هذا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وصواريخ "إسكندر" و"كينجال"، وكل ما نحتاجه لمحاربة الطائرات المسيرة".
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