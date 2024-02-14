https://sputnikarabic.ae/20240214/شويغو-يوجه-بإجراء-تعديلات-فورية-على-صواريخ-كينجال-وإسكندر-1086060651.html
شويغو يوجه بإجراء تعديلات فورية على صواريخ "كينجال" و"إسكندر"
شويغو يوجه بإجراء تعديلات فورية على صواريخ "كينجال" و"إسكندر"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، أصدر تعليماته بإجراء تغييرات فورية على الصاروخين "إسكندر" و"كينجال"،... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T11:54+0000
2024-02-14T11:54+0000
2024-02-14T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأشارت الوزارة إلى أن شويغو قام بفحص عملية تنفيذ إنتاج أنظمة صواريخ تكتيكية محمولة وتشغيلية في مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في موسكو، وذلك خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.وكما أكدت وزارة الدفاع الروسية، خلال اجتماع عقب زيارة العمل، أنه "تم إصدار أوامر من قبل وزير الدفاع الروسي بإجراء التعديلات والتحسينات على الفور على صواريخ "إسكندر" و"كينجال"، مع الأخذ بالاعتبار تجربة استخدامها في المنطقة العسكرية الشمالية".ووفقا لمجلة "روسكايا غازيتا" نقلا عن مكتب التصميم، فإنه "تم تقديم ألف جهاز كشف إلى الخطوط الأمامية للجبهة. في البداية كانت هناك دفعة تجريبية، ثم سلسلة صغيرة. والآن سيتم إرسال دفعة أخرى".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-الصواريخ-العملياتية-التكتيكية-1086060422.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
شويغو يوجه بإجراء تعديلات فورية على صواريخ "كينجال" و"إسكندر"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، أصدر تعليماته بإجراء تغييرات فورية على الصاروخين "إسكندر" و"كينجال"، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والأنظمة المضادة للمسيرات.
وأشارت الوزارة إلى أن شويغو قام بفحص عملية تنفيذ إنتاج أنظمة صواريخ تكتيكية محمولة وتشغيلية في مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في موسكو، وذلك خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.
وكما أكدت وزارة الدفاع الروسية، خلال اجتماع عقب زيارة العمل، أنه "تم إصدار أوامر من قبل وزير الدفاع الروسي بإجراء التعديلات والتحسينات على الفور على صواريخ "إسكندر" و"كينجال"، مع الأخذ بالاعتبار تجربة استخدامها في المنطقة العسكرية الشمالية".
وأعلن مكتب التصميم في شركة "غاجارينغ"، بأنه يخطط لإرسال مجموعة من أجهزة كشف الطائرات من دون طيار من طراز "يوركا" إلى الجبهة بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري.
ووفقا لمجلة "روسكايا غازيتا" نقلا عن مكتب التصميم
، فإنه "تم تقديم ألف جهاز كشف إلى الخطوط الأمامية للجبهة. في البداية كانت هناك دفعة تجريبية، ثم سلسلة صغيرة. والآن سيتم إرسال دفعة أخرى".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.