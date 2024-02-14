https://sputnikarabic.ae/20240214/غارات-أمريكية-بريطانية-جديدة-على-محافظة-الحديدة-غربي-اليمن-1086061104.html

غارات أمريكية بريطانية جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن

غارات أمريكية بريطانية جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا غارات على اليمن. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T12:29+0000

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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، بأن "غارات العدوان الأمريكي البريطاني شنّ غارتين جديدتين على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة غرب اليمن".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت أمريكا وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددةً على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي، إذ تقول إنها تستهدف "السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها"، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وقالت حركة "أنصار الله" اليمنية إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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https://sputnikarabic.ae/20240212/استهداف-سفينة-شحن-يونانية-في-باب-المندب-1085987615.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي