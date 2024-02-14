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https://sputnikarabic.ae/20240214/قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-بي---24-1086077274.html
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T18:18+0000
2024-02-14T18:18+0000
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وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفائه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"

18:18 GMT 14.02.2024
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية.
وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفائه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.
قدرات مدفع الهاون الروسي 2 بي - 24 - سبوتنيك عربي
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