https://sputnikarabic.ae/20240214/قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-بي---24-1086077274.html
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T18:18+0000
2024-02-14T18:18+0000
2024-02-14T18:18+0000
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وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفائه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية.
وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفائه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.