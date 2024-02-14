https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-عملية-التخلص-من-الدولرة-تسير-على-قدم-وساق-1086060139.html

لافروف: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق

لافروف: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن عملية إزالة "الدولرة" تجري في العالم على قدم وساق، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين روسيا ودول... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T11:41+0000

2024-02-14T11:41+0000

2024-02-14T11:47+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف، في كلمة له مع النواب خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما: "من الضروري أن نفهم المهام التي وضعناها لأنفسنا. والمهام، كما قال الرئيس، حتى لا نعتمد بعد الآن على آليات فقدت مصداقيتها تسيطر على الغرب لسنوات عديدة، بقيادة الولايات المتحدة، في مسائل ذات طبيعة استراتيجية يعتمد عليها أمننا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية مواطنينا".وأضاف لافروف: "إن إزالة الدولرة تجري على قدم وساق، ونحن نفعل ذلك على أساس ثنائي مع الدول، إذ أن نحو 90% من حجم التجارة يتم فعلا بالعملات الوطنية مع الصين. ونحو 50% مع الهند. والأرقام ذاتها قريبة في التجارة مع إيران ومع العديد من الدول الأخرى. وستستمر عملية التحول إلى العملات الوطنية، وكذلك مواصلة الجهود من الأطراف كافة لإنشاء آليات على المستوى الإقليمي وحتى العالمي تسمح باستخدام أشكال بديلة للمدفوعات".وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، في وقت سابق، إن قمة بريكس المنعقدة في بلاده ليست ضد الدولار الأمريكي بل ضد استخدام العملة "للبلطجة" على الآخرين.جاء ذلك في تصريحات للدكتور سيابونجا سيبريان كويلي، سفير جنوب أفريقيا لدى الصين ووزير الداخلية السابق، أدلى بها لـ "سبوتنيك" في اليوم الأخير من قمة بريكس الـ15 المنعقدة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.وقال كويلي إن العملات البديلة تعتبر ضرورية لتعزيز الاستقرار في النظام التجاري العالمي والتخفيف من تأثير العقوبات الأحادية.ورغم عدم معارضته للدولار الأمريكي، أعرب السفير كويلي عن مخاوفه بشأن استخدامه كأداة للبلطجة وفرض عقوبات لا تستند إلى تفويضات الأمم المتحدة.لافروف: الدولار يستخدم كسلاح

https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html

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