عربي
السيسي يستقبل أردوغان في مطار القاهرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-عملية-التخلص-من-الدولرة-تسير-على-قدم-وساق-1086060139.html
لافروف: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق
لافروف: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن عملية إزالة "الدولرة" تجري في العالم على قدم وساق، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين روسيا ودول... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T11:41+0000
2024-02-14T11:47+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1c/1084522270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ee4ebd89486345729f96dc2fe27b3b1.jpg
وقال لافروف، في كلمة له مع النواب خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما: "من الضروري أن نفهم المهام التي وضعناها لأنفسنا. والمهام، كما قال الرئيس، حتى لا نعتمد بعد الآن على آليات فقدت مصداقيتها تسيطر على الغرب لسنوات عديدة، بقيادة الولايات المتحدة، في مسائل ذات طبيعة استراتيجية يعتمد عليها أمننا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية مواطنينا".وأضاف لافروف: "إن إزالة الدولرة تجري على قدم وساق، ونحن نفعل ذلك على أساس ثنائي مع الدول، إذ أن نحو 90% من حجم التجارة يتم فعلا بالعملات الوطنية مع الصين. ونحو 50% مع الهند. والأرقام ذاتها قريبة في التجارة مع إيران ومع العديد من الدول الأخرى. وستستمر عملية التحول إلى العملات الوطنية، وكذلك مواصلة الجهود من الأطراف كافة لإنشاء آليات على المستوى الإقليمي وحتى العالمي تسمح باستخدام أشكال بديلة للمدفوعات".وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، في وقت سابق، إن قمة بريكس المنعقدة في بلاده ليست ضد الدولار الأمريكي بل ضد استخدام العملة "للبلطجة" على الآخرين.جاء ذلك في تصريحات للدكتور سيابونجا سيبريان كويلي، سفير جنوب أفريقيا لدى الصين ووزير الداخلية السابق، أدلى بها لـ "سبوتنيك" في اليوم الأخير من قمة بريكس الـ15 المنعقدة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.وقال كويلي إن العملات البديلة تعتبر ضرورية لتعزيز الاستقرار في النظام التجاري العالمي والتخفيف من تأثير العقوبات الأحادية.ورغم عدم معارضته للدولار الأمريكي، أعرب السفير كويلي عن مخاوفه بشأن استخدامه كأداة للبلطجة وفرض عقوبات لا تستند إلى تفويضات الأمم المتحدة.لافروف: الدولار يستخدم كسلاح
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1c/1084522270_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dec686e8075aa4acc489e1fe0fc0ab87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق

11:41 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 11:47 GMT 14.02.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن عملية إزالة "الدولرة" تجري في العالم على قدم وساق، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين روسيا ودول مختلفة.
وقال لافروف، في كلمة له مع النواب خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما: "من الضروري أن نفهم المهام التي وضعناها لأنفسنا. والمهام، كما قال الرئيس، حتى لا نعتمد بعد الآن على آليات فقدت مصداقيتها تسيطر على الغرب لسنوات عديدة، بقيادة الولايات المتحدة، في مسائل ذات طبيعة استراتيجية يعتمد عليها أمننا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية مواطنينا".
وأشار لافروف إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العملة الأمريكية "تحولت إلى سلاح"، ما يجعل الدول في جميع أنحاء العالم تتساءل عما إذا كانت بحاجة إلى التورط فيها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
10:15 GMT
وأضاف لافروف: "إن إزالة الدولرة تجري على قدم وساق، ونحن نفعل ذلك على أساس ثنائي مع الدول، إذ أن نحو 90% من حجم التجارة يتم فعلا بالعملات الوطنية مع الصين. ونحو 50% مع الهند. والأرقام ذاتها قريبة في التجارة مع إيران ومع العديد من الدول الأخرى. وستستمر عملية التحول إلى العملات الوطنية، وكذلك مواصلة الجهود من الأطراف كافة لإنشاء آليات على المستوى الإقليمي وحتى العالمي تسمح باستخدام أشكال بديلة للمدفوعات".
وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، في وقت سابق، إن قمة بريكس المنعقدة في بلاده ليست ضد الدولار الأمريكي بل ضد استخدام العملة "للبلطجة" على الآخرين.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور سيابونجا سيبريان كويلي، سفير جنوب أفريقيا لدى الصين ووزير الداخلية السابق، أدلى بها لـ "سبوتنيك" في اليوم الأخير من قمة بريكس الـ15 المنعقدة في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.
وقال كويلي إن العملات البديلة تعتبر ضرورية لتعزيز الاستقرار في النظام التجاري العالمي والتخفيف من تأثير العقوبات الأحادية.
ورغم عدم معارضته للدولار الأمريكي، أعرب السفير كويلي عن مخاوفه بشأن استخدامه كأداة للبلطجة وفرض عقوبات لا تستند إلى تفويضات الأمم المتحدة.
لافروف: الدولار يستخدم كسلاح
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور09:41 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала