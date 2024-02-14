https://sputnikarabic.ae/20240214/لقطات-ليلية-لتدمير-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسكفيديو-1086050286.html
لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو يظهر فيه، كيف تقوم أطقم الدبابات بدعم المجموعات المهاجمة التي تضرب المواقع الأوكرانية، وتصل فرق الدبابات إلى الخطوط الأمامية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T05:24+0000
2024-02-14T05:24+0000
2024-02-14T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584372_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f38aeb1ce59f22044102d7f59fc6228c.jpg
وتعمل الدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة، وتغيرها باستمرار، ولا يجب ترك المركبات المدرعة في أماكن مكشوفة في أرتيوموفسك.وقال قائد فرقة الدبابات: "إذا غطتنا المدفعية، فإننا نضرب بشكل مباشر إما على التحصينات أو على النقاط المعطاة لنا. نطلق النار ونعود ونختبئ حتى لا يرانا أحد"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.وأضاف القائد: "أصاب طاقم الدبابة جميع الأهداف بنجاح، بثلاث طلقات. وتدعم المدفعية والدبابات عمل المجموعات الهجومية بنيران دقيقة حتى في الظلام الدامس".وبعد العودة من المهمة القتالية، يقوم طاقم الدبابة بسرعة بتجديد حمولة الذخيرة. بعد ذلك يتوجه المقاتلون مرة أخرى إلى المواقع القتالية لمواصلة العمل.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/زيلينسكي-يعترف-بوجود-مشاكل-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1086046362.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو يظهر فيه، كيف تقوم أطقم الدبابات بدعم المجموعات المهاجمة التي تضرب المواقع الأوكرانية، وتصل فرق الدبابات إلى الخطوط الأمامية قبل الفجر.
وتعمل الدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة، وتغيرها باستمرار، ولا يجب ترك المركبات المدرعة في أماكن مكشوفة في أرتيوموفسك.
وقال قائد فرقة الدبابات: "إذا غطتنا المدفعية، فإننا نضرب بشكل مباشر إما على التحصينات أو على النقاط المعطاة لنا. نطلق النار ونعود ونختبئ حتى لا يرانا أحد"، وفقا لقناة
"زفيزدا" الروسية.
وأضاف القائد: "أصاب طاقم الدبابة جميع الأهداف بنجاح، بثلاث طلقات. وتدعم المدفعية والدبابات عمل المجموعات الهجومية بنيران دقيقة حتى في الظلام الدامس".
وبعد العودة من المهمة القتالية، يقوم طاقم الدبابة بسرعة بتجديد حمولة الذخيرة. بعد ذلك يتوجه المقاتلون مرة أخرى إلى المواقع القتالية لمواصلة العمل.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.