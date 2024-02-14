https://sputnikarabic.ae/20240214/مئات-النازحين-الفلسطينيين-يخلون-مجمع-ناصر-الطبي-إثر-تهديدات-إسرائيلية-فيديو-1086059939.html

مئات النازحين الفلسطينيين يخلون مجمع ناصر الطبي إثر تهديدات إسرائيلية... فيديو

مئات النازحين الفلسطينيين يخلون مجمع ناصر الطبي إثر تهديدات إسرائيلية... فيديو

شرع مئات النازحين الفلسطينيين، بإخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة والتوجه شرقا بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي للمتواجدين بضرورة إخلائه على الفور. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T11:37+0000

2024-02-14T11:37+0000

2024-02-14T11:49+0000

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غزة، 14 فبراير – سبوتنيك. حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" في قطاع غزة، حزم مئات المواطنين أمتعتهم وغادروا المجمع الطبي، اليوم الأربعاء.ووفقا لمراسلنا، يرفض آخرون المغادرة خوفا على حياتهم من تكرار حوادث إطلاق النار على النازحين.وتكررت في أوقات سابقة حوادث إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين رغم تأكيدات الجيش بوجود ممرات آمنة، إلا أن تلك الحوادث تكررت وأدت إلى سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين. ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على المجمع الطبي منذ أكثر من 20 يوما، حيث يمنع الوصول للمجمع ويقوم بإطلاق النار على من يتحرك خارج المجمع أو يحاول الوصول إليه، بما في ذلك سيارات الإسعاف، حسبما أبلغ مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، ناهض أبو طعيمة وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق.وبحسب أبو طعيمة، يعيش في مجمع ناصر الطبي قرابة الـ 6 آلاف من الفلسطينيين النازحين من مناطق شمالي قطاع غزة ومن المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس.وطالب الجيش الإسرائيلي من النازحين القاطنين بمجمع ناصر الطبي، عبر مكبرات صوت أرضية وأخرى حملتها طائرات مسيرة جابت الأجواء، بضرورة إخلاء المكان على الفور والتوجه شرقا.وتتواصل لليوم الـ 131 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وكانت حركة حماس، قد أعلنت، في الـ 7من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.إسرائيليون يغلقون معبر "نيتسانا" مع مصر لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 28576 قتيلا 68291 مصابا، منذ أكتوبر الماضي.بن غفير بعد قصف "حزب الله" الجديد: هذه ليس ضربات متقطعة بل هي حرب فعلية

https://sputnikarabic.ae/20240214/إسرائيليون-يغلقون-معبر-نيتسانا-مع-مصر-لمنع-مرور-قوافل-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1086059702.html

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