https://sputnikarabic.ae/20240214/مجلس-الأمن-القومي-الروسي-نظام-إدارة-الأسلحة-النووية-الأمريكية-ونظام-استخدامها-موضع-شك-1086049791.html

مجلس الأمن القومي الروسي: نظام إدارة الأسلحة النووية الأمريكية ونظام استخدامها موضع شك

مجلس الأمن القومي الروسي: نظام إدارة الأسلحة النووية الأمريكية ونظام استخدامها موضع شك

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ميخائيل بوبوف، اليوم الأربعاء، بأن نظام إدارة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة ونظام استخدامها موضع شك على خلفية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T04:45+0000

2024-02-14T04:45+0000

2024-02-14T05:03+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101708/26/1017082604_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_d954b626a084026b7b7b255b2de71761.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف في مقابلة صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تعليقاً على نظام إدارة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة: "مثل هذه الأفكار تظهر أحياناً لدى المواطنين المفكرين. حتى بعض العسكريين في الجيش الأميركي حاولوا التشكيك في نظام نقل الصلاحيات لاستخدام الأسلحة النووية". وأعاد المسؤول إلى الأذهان أن "الرائد هارولد هيرينغ تمت إقالته من القوات الجوية الأمريكية بعد أن سأل في أواخر عام 1973، وهو في قاعدة "فاندنبرغ" العسكرية، كيف يمكن له أن يتأكد من قانونية أمر إطلاق الصواريخ".وتابع بوبوف: "وصيغة سؤاله كانت كالتالي: "كيف يمكنني أن أتأكد من أن الأمر بإطلاق الصواريخ الذي تلقيته وصل من رئيس عاقل".وجاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن الافتراض بأن نظام إدارة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، ونظام استخدامها في وضع مشكوك فيه، نظراً لردود الفعل على إخفاء البنتاغون لنقل وزير الدفاع لويد أوستين إلى المستشفى في أواخر عام 2023.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين نقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية بعد تشخيص سرطان البروستات لديه. ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية للوزير إلا بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

https://sputnikarabic.ae/20231026/الخارجية-الروسية-موسكو-مضطرة-للرد-على-نشر-الولايات-المتحدة-أسلحة-نووية-في-أوروبا-1082473714.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم