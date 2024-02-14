عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-موعد-انقلاب-زالوجني-على-زيلينسكي---1086058883.html
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
كشفت مصادر إعلامية أوكرانية عن تحضيرات يجريها معارضو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بهدف تنفيذ انقلاب بسبب "عدم شرعيتيه". 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T10:55+0000
2024-02-14T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
زيلينسكي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085752804_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9c37f938fbd2b22dfc51fa989d08c271.jpg
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن معارضي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبعد خسارته الرسمية للسلطة في ليلة 21 مايو/ أيار المقبل، سوف يروجون بشكل مكثف لموضوع عدم شرعيته.وتابعت الصحيفة: "سيستغل معارضو زيلينسكي كل هذا لمهاجمة الرئيس بشدة، بل وأكثر من ذلك إذا تورط زالوجني (رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوجني) في هذا".ويرى الكثير من الدوائر السياسية الأوكرانية ترى أن زيلينسكي سيصبح رئيسًا غير شرعي في مايو المقبل، لأن الدستور الأوكراني لا يحظر انتخاب رئيس الدولة أثناء فترة الأحكام العرفية.وفي أوكرانيا، تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024.وزعم زيلينسكي أن الانتخابات في أوكرانيا الآن "ليست في الوقت المناسب"، ووفقا له، يجب وضع هذه القضية جانبا.لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشلمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
https://sputnikarabic.ae/20240211/محلل-أمريكي-إقالة-زالوجني-علامة-على-خسارة-أوكرانيا-1085966216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085752804_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8c713b6b1e5118f56b96c3d408b3c777.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, زيلينسكي
العالم, زيلينسكي

مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي

10:55 GMT 14.02.2024
© AP Photoلقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية أوكرانية عن تحضيرات يجريها معارضو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بهدف تنفيذ انقلاب بسبب "عدم شرعيتيه".
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن معارضي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبعد خسارته الرسمية للسلطة في ليلة 21 مايو/ أيار المقبل، سوف يروجون بشكل مكثف لموضوع عدم شرعيته.

وجاء في الصحيفة أنه "إذا تفاقم الوضع في الجبهة بشكل حاد، فستبدأ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب انقطاع المساعدات الغربية وتستمر فضائح الفساد".

وتابعت الصحيفة: "سيستغل معارضو زيلينسكي كل هذا لمهاجمة الرئيس بشدة، بل وأكثر من ذلك إذا تورط زالوجني (رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوجني) في هذا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل أمريكي: إقالة زالوجني علامة على خسارة أوكرانيا
11 فبراير, 13:20 GMT

واعتبرت الصحيفة أن صلب الموضوع في هذه القضية هو السؤال التالي: "هل يمكن لرئيس غير الشرعي أن يزيد من كثافة هذا الهجوم".

ويرى الكثير من الدوائر السياسية الأوكرانية ترى أن زيلينسكي سيصبح رئيسًا غير شرعي في مايو المقبل، لأن الدستور الأوكراني لا يحظر انتخاب رئيس الدولة أثناء فترة الأحكام العرفية.

قال نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أمس الثلاثاء، المحتجز للاشتباه في تورطه بالخيانة، إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 مايو ولا يمكن تمديدها.

وفي أوكرانيا، تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024.
وزعم زيلينسكي أن الانتخابات في أوكرانيا الآن "ليست في الوقت المناسب"، ووفقا له، يجب وضع هذه القضية جانبا.
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور09:41 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала