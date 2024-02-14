https://sputnikarabic.ae/20240214/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-موعد-انقلاب-زالوجني-على-زيلينسكي---1086058883.html
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
كشفت مصادر إعلامية أوكرانية عن تحضيرات يجريها معارضو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بهدف تنفيذ انقلاب بسبب "عدم شرعيتيه". 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T10:55+0000
2024-02-14T10:55+0000
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زيلينسكي
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وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن معارضي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبعد خسارته الرسمية للسلطة في ليلة 21 مايو/ أيار المقبل، سوف يروجون بشكل مكثف لموضوع عدم شرعيته.وتابعت الصحيفة: "سيستغل معارضو زيلينسكي كل هذا لمهاجمة الرئيس بشدة، بل وأكثر من ذلك إذا تورط زالوجني (رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوجني) في هذا".ويرى الكثير من الدوائر السياسية الأوكرانية ترى أن زيلينسكي سيصبح رئيسًا غير شرعي في مايو المقبل، لأن الدستور الأوكراني لا يحظر انتخاب رئيس الدولة أثناء فترة الأحكام العرفية.وفي أوكرانيا، تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024.وزعم زيلينسكي أن الانتخابات في أوكرانيا الآن "ليست في الوقت المناسب"، ووفقا له، يجب وضع هذه القضية جانبا.لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشلمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
https://sputnikarabic.ae/20240211/محلل-أمريكي-إقالة-زالوجني-علامة-على-خسارة-أوكرانيا-1085966216.html
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العالم, زيلينسكي
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
كشفت مصادر إعلامية أوكرانية عن تحضيرات يجريها معارضو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بهدف تنفيذ انقلاب بسبب "عدم شرعيتيه".
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن معارضي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبعد خسارته الرسمية للسلطة في ليلة 21 مايو/ أيار المقبل، سوف يروجون بشكل مكثف لموضوع عدم شرعيته.
وجاء في الصحيفة أنه "إذا تفاقم الوضع في الجبهة بشكل حاد، فستبدأ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب انقطاع المساعدات الغربية وتستمر فضائح الفساد".
وتابعت الصحيفة: "سيستغل معارضو زيلينسكي كل هذا لمهاجمة الرئيس بشدة، بل وأكثر من ذلك إذا تورط زالوجني (رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوجني) في هذا".
واعتبرت الصحيفة أن صلب الموضوع في هذه القضية هو السؤال التالي: "هل يمكن لرئيس غير الشرعي أن يزيد من كثافة هذا الهجوم".
ويرى الكثير من الدوائر السياسية الأوكرانية ترى أن زيلينسكي سيصبح رئيسًا غير شرعي في مايو المقبل، لأن الدستور الأوكراني لا يحظر انتخاب رئيس الدولة أثناء فترة الأحكام العرفية.
قال نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أمس الثلاثاء، المحتجز للاشتباه في تورطه بالخيانة، إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 مايو ولا يمكن تمديدها.
وفي أوكرانيا، تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024.
وزعم زيلينسكي أن الانتخابات في أوكرانيا الآن "ليست في الوقت المناسب"، ووفقا له، يجب وضع هذه القضية جانبا.