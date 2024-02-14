https://sputnikarabic.ae/20240214/معدلات-الضرائب-في-دول-العالم-1086068726.html
معدلات الضرائب في دول العالم
معدلات الضرائب في دول العالم
معدلات الضرائب في دول العالم
2024-02-14T14:41+0000
2024-02-14T14:41+0000
2024-02-14T15:02+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
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معدلات الضرائب في دول العالم
معدلات الضرائب في دول العالم
معدلات الضرائب في دول العالم
14:41 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 15:02 GMT 14.02.2024)
تختلف الأنظمة الضريبية من دولة إلى أخرى في العالم. وقد جمعت "سبوتنيك" بيانات عن أعلى وأدنى ضرائب في العالم وبعض دول الشرق الأوسط.