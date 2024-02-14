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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/موسكو-تعلق-على-مزاعم-وجود-مقترح-روسي-لأمريكا-لـتجميد-الصراع-في-أوكرانيا--1086072200.html
موسكو تعلق على مزاعم وجود مقترح روسي لأمريكا لـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا
موسكو تعلق على مزاعم وجود مقترح روسي لأمريكا لـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التقارير الإعلامية حول مقترحات معينة قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T15:08+0000
2024-02-14T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت زاخاروفا: "يبدو لي أن هذا مجرد تفسير لما تحدثنا ونتحدث عنه مراراً وتكراراً علناً، والإجابة عن أسئلة حول المفاوضات: هل هذه المفاوضات ممكنة؟ وتحت أي ظروف تكون هذه المفاوضات ممكنة؟ ولماذا لا تجري؟ وما إلى ذلك".وأضافت أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المصالحة لم يقطعها الجانب الروسي في وقت ما، ومن أجل استئناف العملية، ربما يحتاج الغرب إلى رفع قراره بطريقة أو بأخرى بمنع كييف من التفاوض مع موسكو.وقد أشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
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روسيا, العالم

موسكو تعلق على مزاعم وجود مقترح روسي لأمريكا لـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا

15:08 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التقارير الإعلامية حول مقترحات معينة قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتجميد الصراع في أوكرانيا، غير صحيحة، وتنطوي ضمن مساعي التآمرعلى روسيا.
وأضافت زاخاروفا: "يبدو لي أن هذا مجرد تفسير لما تحدثنا ونتحدث عنه مراراً وتكراراً علناً، والإجابة عن أسئلة حول المفاوضات: هل هذه المفاوضات ممكنة؟ وتحت أي ظروف تكون هذه المفاوضات ممكنة؟ ولماذا لا تجري؟ وما إلى ذلك".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا مجرد تفسير غير صحيح، إن لم يكن خبيثًا، فلا أريد أن أقول ذلك، على الرغم من أن هذا واضح على ما يبدو".
وأضافت أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المصالحة لم يقطعها الجانب الروسي في وقت ما، ومن أجل استئناف العملية، ربما يحتاج الغرب إلى رفع قراره بطريقة أو بأخرى بمنع كييف من التفاوض مع موسكو.
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
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13:31 GMT

وأضافت: "أعتقد أنه في هذه البيئة تولد بعض الشائعات والمناقشات والتفسيرات، وربما بعض الإغفالات، ويتم بناء بعض نظريات المؤامرة حول هذا الأمر".

وقد أشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
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