https://sputnikarabic.ae/20240214/موسكو-تعلق-على-مزاعم-وجود-مقترح-روسي-لأمريكا-لـتجميد-الصراع-في-أوكرانيا--1086072200.html

موسكو تعلق على مزاعم وجود مقترح روسي لأمريكا لـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا

موسكو تعلق على مزاعم وجود مقترح روسي لأمريكا لـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التقارير الإعلامية حول مقترحات معينة قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T15:08+0000

2024-02-14T15:08+0000

2024-02-14T15:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت زاخاروفا: "يبدو لي أن هذا مجرد تفسير لما تحدثنا ونتحدث عنه مراراً وتكراراً علناً، والإجابة عن أسئلة حول المفاوضات: هل هذه المفاوضات ممكنة؟ وتحت أي ظروف تكون هذه المفاوضات ممكنة؟ ولماذا لا تجري؟ وما إلى ذلك".وأضافت أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المصالحة لم يقطعها الجانب الروسي في وقت ما، ومن أجل استئناف العملية، ربما يحتاج الغرب إلى رفع قراره بطريقة أو بأخرى بمنع كييف من التفاوض مع موسكو.وقد أشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل

https://sputnikarabic.ae/20240214/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي---24-و98-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد---عاجل-1086067254.html

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