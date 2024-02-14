https://sputnikarabic.ae/20240214/وزير-النفط-الإيراني-يقول-إن-انفجار-خط-أنابيب-الغاز-بجنوب-غربي-البلاد-عمل-تخريبي-1086054903.html
طهران: انفجار خط أنابيب الغاز بجنوب غربي البلاد "عمل تخريبي"
طهران: انفجار خط أنابيب الغاز بجنوب غربي البلاد "عمل تخريبي"
أعلن وزير النفط الإيراني، جواد عجي، اليوم الأربعاء، عن حدوث تفجير لخطوط نقل الغاز التابعة للشبكات الوطنية في عدة مناطق في البلاد. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T08:52+0000
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وقال عجي، إن "انفجار خط أنابيب الغاز هو عمل تخريبي، مشيرا إلى أن شركة الغاز الوطنية سيطرت على الوضع منذ الساعات الأولى من الصباح، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "كانت جميع منشآت النفط والغاز جاهزة مسبقا لأي حدث مباغت لا سيما بعد المسيرات الحاشدة التي شهدتها البلاد في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقد علمنا أن العدو سيحاول خلق تحديات أمام شعب البلاد. لقد حضرت فرقنا على الفور ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات".ووقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد، أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.
https://sputnikarabic.ae/20240214/-انفجار-وحريق-في-الخط-الرئيسي-لأنبوب-الغاز-وسط-إيران-1086048934.html
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طهران: انفجار خط أنابيب الغاز بجنوب غربي البلاد "عمل تخريبي"
08:52 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 09:37 GMT 14.02.2024)
أعلن وزير النفط الإيراني، جواد عجي، اليوم الأربعاء، عن حدوث تفجير لخطوط نقل الغاز التابعة للشبكات الوطنية في عدة مناطق في البلاد.
وقال عجي، إن "انفجار خط أنابيب الغاز هو عمل تخريبي، مشيرا إلى أن شركة الغاز الوطنية سيطرت على الوضع منذ الساعات الأولى من الصباح، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف: "كانت جميع منشآت النفط والغاز جاهزة مسبقا لأي حدث مباغت لا سيما بعد المسيرات الحاشدة التي شهدتها البلاد في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقد علمنا أن العدو سيحاول خلق تحديات أمام شعب البلاد. لقد حضرت فرقنا على الفور ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات".
ووقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني
في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد، أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.
كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".
وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.