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انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران
انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران
وقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T00:44+0000
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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.
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انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران

00:44 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 00:57 GMT 14.02.2024)
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / Atta Kenare
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وقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.
كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".
وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.
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