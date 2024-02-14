https://sputnikarabic.ae/20240214/-انفجار-وحريق-في-الخط-الرئيسي-لأنبوب-الغاز-وسط-إيران-1086048934.html
انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران
انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران
وقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T00:44+0000
2024-02-14T00:44+0000
2024-02-14T00:57+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_0:92:2784:1658_1920x0_80_0_0_a8f6d544cad47d843c42dd0c7470e991.jpg
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_226:0:2559:1750_1920x0_80_0_0_1d133e5128a89ff92a9fb11fc5922fea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
انفجار وحريق في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز وسط إيران
00:44 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 00:57 GMT 14.02.2024)
وقع صباح اليوم الأربعاء، حريق لحقه انفجار في الخط الرئيسي لأنبوب الغاز الإيراني في مدينة بوروجن، وسط إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، نقلا عن خدمات الإطفاء في البلاد أن الانفجار والحريق الذي نجم عنه وقعا على "الخط 65" للأنبوب بين "ممر هالڤای" و"طريق بولداجي" في مدينة بوروجن.
كما نقلت الوكالة عن رئيس بلدية بوروجن، فتاح كرمي، قوله إن الحريق سيستمر "حتى يتم حرق الحجم المتبقي من الغاز في الأنبوب تمامًا".
وأضاف العمدة أن إمدادات الغاز من بوروجن إلى مناطق أخرى في إيران تم تعليقها، مشيرا إلى تواجد فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.