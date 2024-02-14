https://sputnikarabic.ae/20240214/-مقتل-شخص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-بعد-اصطدام-سيارة-بمستشفى-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-فيديو-1086050454.html
مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بعد اصطدام سيارة بمستشفى في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بعد اصطدام سيارة بمستشفى في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بعد أن اصطدمت سيارة بغرفة طوارئ مساء يوم الثلاثاء، في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T06:05+0000
2024-02-14T06:05+0000
2024-02-14T06:05+0000
العالم
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وذكرت خدمات الطوارئ الطبية بمقاطعة أوستن ترافيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيارة اصطدمت بغرفة الطوارئ في مركز سانت ديفيد نورث أوستن الطبي عند حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش). ويعتقد مسؤولو أوستن أن الحادث الذي أسفر عن جرح 10 إلى 12 شخصا يبدو أنه حادث عرضي، حيث قاد سائق مركبته نحو غرفة الطوارئ، وفقا لمنفذ "كيه في يو إي" الإعلامي المحلي. وأشارت الشرطة المحلية إلى عدم وجود أي تهديد للعامة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بعد اصطدام سيارة بمستشفى في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بعد أن اصطدمت سيارة بغرفة طوارئ مساء يوم الثلاثاء، في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت خدمات الطوارئ الطبية بمقاطعة أوستن ترافيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيارة اصطدمت بغرفة الطوارئ في مركز سانت ديفيد نورث أوستن الطبي عند حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).
ويعتقد مسؤولو أوستن أن الحادث الذي أسفر عن جرح 10 إلى 12 شخصا يبدو أنه حادث عرضي، حيث قاد سائق مركبته نحو غرفة الطوارئ، وفقا لمنفذ "كيه في يو إي" الإعلامي المحلي.
وأشارت الشرطة المحلية إلى عدم وجود أي تهديد للعامة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.