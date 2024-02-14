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https://sputnikarabic.ae/20240214/10-ثواني-من-كرة-القدم-لم-تشهدها-من-قبل-تتوج-بهدف-خارق-فيديو-1086056273.html
10 ثواني من كرة القدم "لم تشهدها من قبل" تتوج بهدف "خارق"... فيديو
10 ثواني من كرة القدم "لم تشهدها من قبل" تتوج بهدف "خارق"... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفا "تاريخيا" في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، من قبل الشاب جايدن فيلوجين، وأشعل الهدف المدرجات الإنجليزية قبل نهاية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T09:31+0000
2024-02-14T09:31+0000
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وخلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام، تسلم فيلوجين الكرة على الطرف الأيمن، من منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافع آخر ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية، لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.وانتشر الهدف بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته المنصات الرياضية، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام.نادي هال سيتي لكرة القدم، هو نادي إنجليزي تابع لمدينة كينغستون إيبون هول، وتأسس عام 1904. تعدّ مشاركة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2008-2009 أول مشاركة في تاريخ الفريق.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

10 ثواني من كرة القدم "لم تشهدها من قبل" تتوج بهدف "خارق"... فيديو

09:31 GMT 14.02.2024
© AP Photo / Tertius Pickardرد فعل مشجعي منتخب إنجلترا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا وهايتي في بريسبان، أستراليا، 22 يوليو 2023.
رد فعل مشجعي منتخب إنجلترا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا وهايتي في بريسبان، أستراليا، 22 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Tertius Pickard
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفا "تاريخيا" في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، من قبل الشاب جايدن فيلوجين، وأشعل الهدف المدرجات الإنجليزية قبل نهاية المباراة بـ 15 دقيقة.
وخلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام، تسلم فيلوجين الكرة على الطرف الأيمن، من منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافع آخر ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية، لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.
وانتشر الهدف بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته المنصات الرياضية، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام.
نادي هال سيتي لكرة القدم، هو نادي إنجليزي تابع لمدينة كينغستون إيبون هول، وتأسس عام 1904. تعدّ مشاركة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2008-2009 أول مشاركة في تاريخ الفريق.
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