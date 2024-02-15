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https://sputnikarabic.ae/20240215/أكثر-الصور-المضحكة-خلال-الأسبوع-1086101244.html
أكثر الصور المضحكة خلال الأسبوع
أكثر الصور المضحكة خلال الأسبوع
جمعت وكالة "سبوتنيك" أكثر الصور طرافة خلال الأسبوع الماضي، من مناطق مختلفة من عدة دول حول العالم. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:17+0000
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фото, صور
фото, صور

أكثر الصور المضحكة خلال الأسبوع

08:17 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 15:01 GMT 15.02.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" أكثر الصور طرافة خلال الأسبوع الماضي، من مناطق مختلفة من عدة دول حول العالم.
© AP Photo / Vadim Ghirda

قبلة لزوج من الهياكل العظمية، بعنوان"حتى يفرقنا الموت" بمناسبة عيد الحب في بوخارست، رومانيا

قبلة لزوج من الهياكل العظمية، بعنوان&quot;حتى يفرقنا الموت&quot; بمناسبة عيد الحب في بوخارست، رومانيا - سبوتنيك عربي
1/14
© AP Photo / Vadim Ghirda

قبلة لزوج من الهياكل العظمية، بعنوان"حتى يفرقنا الموت" بمناسبة عيد الحب في بوخارست، رومانيا

© AP Photo / Noah Berger

"مونستر مان" يحضر حفلة مشاهدة سان فرانسيسكو 49 خارج مركز تشيس في سان فرانسيسكو.

&quot;مونستر مان&quot; يحضر حفلة مشاهدة سان فرانسيسكو 49 خارج مركز تشيس في سان فرانسيسكو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Noah Berger

"مونستر مان" يحضر حفلة مشاهدة سان فرانسيسكو 49 خارج مركز تشيس في سان فرانسيسكو.

© AFP 2023 / Surya Putra

موظفون يرتدون أزياء الرعب يعملون في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية.

موظفون يرتدون أزياء الرعب يعملون في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
3/14
© AFP 2023 / Surya Putra

موظفون يرتدون أزياء الرعب يعملون في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية.

© AP Photo / Eraldo Peres

أحد المحتفلين في زي مصنوع من علب البيرة خلال كرنفال حفلات شارع بلوكو دا لاتينها في مادري دي ديوس، البرازيل.

أحد المحتفلين في زي مصنوع من علب البيرة خلال كرنفال حفلات شارع بلوكو دا لاتينها في مادري دي ديوس، البرازيل. - سبوتنيك عربي
4/14
© AP Photo / Eraldo Peres

أحد المحتفلين في زي مصنوع من علب البيرة خلال كرنفال حفلات شارع بلوكو دا لاتينها في مادري دي ديوس، البرازيل.

© AP Photo / Ariana Cubillos

رجل يحمل دلوا خلال احتفالات الكرنفال في حي سان أوجستين في كاراكاس ، فنزويلا.

رجل يحمل دلوا خلال احتفالات الكرنفال في حي سان أوجستين في كاراكاس ، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Ariana Cubillos

رجل يحمل دلوا خلال احتفالات الكرنفال في حي سان أوجستين في كاراكاس ، فنزويلا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك من منطقة ألميتيفسك على زلاجة " عربة لمارفوشا "أثناء وصوله إلى مهرجان الزلاجات الإبداعية "صني فيست" في ماماديش.

مشارك من منطقة ألميتيفسك على زلاجة &quot; عربة لمارفوشا &quot;أثناء وصوله إلى مهرجان الزلاجات الإبداعية &quot;صني فيست&quot; في ماماديش. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مشارك من منطقة ألميتيفسك على زلاجة " عربة لمارفوشا "أثناء وصوله إلى مهرجان الزلاجات الإبداعية "صني فيست" في ماماديش.

© AP Photo / Andy Wong

رجل يحمل طفله على كتفه أثناء زيارتهما لمعرض معبد لونغتان بارك خلال اليوم الثاني من احتفالات السنة القمرية الجديدة في بكين.

رجل يحمل طفله على كتفه أثناء زيارتهما لمعرض معبد لونغتان بارك خلال اليوم الثاني من احتفالات السنة القمرية الجديدة في بكين. - سبوتنيك عربي
7/14
© AP Photo / Andy Wong

رجل يحمل طفله على كتفه أثناء زيارتهما لمعرض معبد لونغتان بارك خلال اليوم الثاني من احتفالات السنة القمرية الجديدة في بكين.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

مصارع "يوكوزونا" المنغولي هاكوهو (أقصى اليسار)، خلال فصل السومو للشباب، مسابقة لمصارعي السومو الشباب من المدارس الابتدائية والمتوسطة، في ساحة كوكوغيكان في منطقة ريوغوكو في طوكيو.

مصارع &quot;يوكوزونا&quot; المنغولي هاكوهو (أقصى اليسار)، خلال فصل السومو للشباب، مسابقة لمصارعي السومو الشباب من المدارس الابتدائية والمتوسطة، في ساحة كوكوغيكان في منطقة ريوغوكو في طوكيو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks

مصارع "يوكوزونا" المنغولي هاكوهو (أقصى اليسار)، خلال فصل السومو للشباب، مسابقة لمصارعي السومو الشباب من المدارس الابتدائية والمتوسطة، في ساحة كوكوغيكان في منطقة ريوغوكو في طوكيو.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

كلب يرتدي زي التمساح خلال موكب كرنفال الكلاب "بلوكاو" في ريو دي جانيرو، البرازيل.

كلب يرتدي زي التمساح خلال موكب كرنفال الكلاب &quot;بلوكاو&quot; في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
9/14
© AP Photo / Silvia Izquierdo

كلب يرتدي زي التمساح خلال موكب كرنفال الكلاب "بلوكاو" في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Adam Beam

سناتور ولاية كاليفورنيا الديمقراطية كاثرين بلاكسبير تشير إلى شخص مغطى بأكياس بلاستيكية خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول في ساكرامنتو، كاليفورنيا.

سناتور ولاية كاليفورنيا الديمقراطية كاثرين بلاكسبير تشير إلى شخص مغطى بأكياس بلاستيكية خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول في ساكرامنتو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Adam Beam

سناتور ولاية كاليفورنيا الديمقراطية كاثرين بلاكسبير تشير إلى شخص مغطى بأكياس بلاستيكية خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول في ساكرامنتو، كاليفورنيا.

© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور

كلب يرتدي زيا في مهرجان الشتاء الدولي "هايبربوريا 2024" على جسر أونيجا في بتروزافودسك.

كلب يرتدي زيا في مهرجان الشتاء الدولي &quot;هايبربوريا 2024&quot; على جسر أونيجا في بتروزافودسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Timin
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كلب يرتدي زيا في مهرجان الشتاء الدولي "هايبربوريا 2024" على جسر أونيجا في بتروزافودسك.

© Sputnik . Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض الدولي - منتدى "روسيا" موكب المنتجات الزراعية

المعرض الدولي - منتدى &quot;روسيا&quot; موكب المنتجات الزراعية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti
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المعرض الدولي - منتدى "روسيا" موكب المنتجات الزراعية

© AP Photo / Andrew Harnik

الرئيس جو بايدن، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في واشنطن.

الرئيس جو بايدن، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrew Harnik

الرئيس جو بايدن، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في واشنطن.

© AP Photo / Emilio Morenatti

فتاة ترتدي قناع تنين تسير نحو المدرسة لحفل تنكري خلال احتفال كرنفال في برشلونة، إسبانيا.

فتاة ترتدي قناع تنين تسير نحو المدرسة لحفل تنكري خلال احتفال كرنفال في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti

فتاة ترتدي قناع تنين تسير نحو المدرسة لحفل تنكري خلال احتفال كرنفال في برشلونة، إسبانيا.

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