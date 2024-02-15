أكثر الصور المضحكة خلال الأسبوع

قبلة لزوج من الهياكل العظمية، بعنوان"حتى يفرقنا الموت" بمناسبة عيد الحب في بوخارست، رومانيا
قبلة لزوج من الهياكل العظمية، بعنوان"حتى يفرقنا الموت" بمناسبة عيد الحب في بوخارست، رومانيا
"مونستر مان" يحضر حفلة مشاهدة سان فرانسيسكو 49 خارج مركز تشيس في سان فرانسيسكو.
"مونستر مان" يحضر حفلة مشاهدة سان فرانسيسكو 49 خارج مركز تشيس في سان فرانسيسكو.
موظفون يرتدون أزياء الرعب يعملون في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية.
موظفون يرتدون أزياء الرعب يعملون في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية.
أحد المحتفلين في زي مصنوع من علب البيرة خلال كرنفال حفلات شارع بلوكو دا لاتينها في مادري دي ديوس، البرازيل.
أحد المحتفلين في زي مصنوع من علب البيرة خلال كرنفال حفلات شارع بلوكو دا لاتينها في مادري دي ديوس، البرازيل.
رجل يحمل دلوا خلال احتفالات الكرنفال في حي سان أوجستين في كاراكاس ، فنزويلا.
رجل يحمل دلوا خلال احتفالات الكرنفال في حي سان أوجستين في كاراكاس ، فنزويلا.
مشارك من منطقة ألميتيفسك على زلاجة " عربة لمارفوشا "أثناء وصوله إلى مهرجان الزلاجات الإبداعية "صني فيست" في ماماديش.
مشارك من منطقة ألميتيفسك على زلاجة " عربة لمارفوشا "أثناء وصوله إلى مهرجان الزلاجات الإبداعية "صني فيست" في ماماديش.
رجل يحمل طفله على كتفه أثناء زيارتهما لمعرض معبد لونغتان بارك خلال اليوم الثاني من احتفالات السنة القمرية الجديدة في بكين.
رجل يحمل طفله على كتفه أثناء زيارتهما لمعرض معبد لونغتان بارك خلال اليوم الثاني من احتفالات السنة القمرية الجديدة في بكين.
مصارع "يوكوزونا" المنغولي هاكوهو (أقصى اليسار)، خلال فصل السومو للشباب، مسابقة لمصارعي السومو الشباب من المدارس الابتدائية والمتوسطة، في ساحة كوكوغيكان في منطقة ريوغوكو في طوكيو.
مصارع "يوكوزونا" المنغولي هاكوهو (أقصى اليسار)، خلال فصل السومو للشباب، مسابقة لمصارعي السومو الشباب من المدارس الابتدائية والمتوسطة، في ساحة كوكوغيكان في منطقة ريوغوكو في طوكيو.
كلب يرتدي زي التمساح خلال موكب كرنفال الكلاب "بلوكاو" في ريو دي جانيرو، البرازيل.
كلب يرتدي زي التمساح خلال موكب كرنفال الكلاب "بلوكاو" في ريو دي جانيرو، البرازيل.
سناتور ولاية كاليفورنيا الديمقراطية كاثرين بلاكسبير تشير إلى شخص مغطى بأكياس بلاستيكية خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول في ساكرامنتو، كاليفورنيا.
سناتور ولاية كاليفورنيا الديمقراطية كاثرين بلاكسبير تشير إلى شخص مغطى بأكياس بلاستيكية خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول في ساكرامنتو، كاليفورنيا.
كلب يرتدي زيا في مهرجان الشتاء الدولي "هايبربوريا 2024" على جسر أونيجا في بتروزافودسك.
كلب يرتدي زيا في مهرجان الشتاء الدولي "هايبربوريا 2024" على جسر أونيجا في بتروزافودسك.
المعرض الدولي - منتدى "روسيا" موكب المنتجات الزراعية
المعرض الدولي - منتدى "روسيا" موكب المنتجات الزراعية
الرئيس جو بايدن، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في واشنطن.
الرئيس جو بايدن، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في واشنطن.
فتاة ترتدي قناع تنين تسير نحو المدرسة لحفل تنكري خلال احتفال كرنفال في برشلونة، إسبانيا.
فتاة ترتدي قناع تنين تسير نحو المدرسة لحفل تنكري خلال احتفال كرنفال في برشلونة، إسبانيا.