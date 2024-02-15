https://sputnikarabic.ae/20240215/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-أميريا-بحل-مجلس-الأمة-1086107763.html
أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T16:29+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وذلك في ظل الأزمة الجديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، يوم الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، بشأن تعيين نائب له.وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/السعودية-تقدم-تسهيلات-جديدة-للمعتمرين-والزوار-الإماراتيين-والمقيمين-القادمين-إليها-1086106270.html
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العالم العربي, الكويت
أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وذلك في ظل الأزمة الجديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
فيما أوضحت صحيفة "القبس" المحلية أن مرسوم حل مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي".
وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، يوم الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، بشأن تعيين نائب له.
وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.