عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240215/استثمارات-روسيا-في-أوكرانيا-1086094010.html
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
2024-02-15T10:58+0000
2024-02-15T10:58+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086093488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079d8db5225bdd714c095e9882161e89.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086093488_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_571b71e79bb84437e4da38944c153da9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا

استثمارات روسيا في أوكرانيا

10:58 GMT 15.02.2024
تابعنا عبر
تعرف من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" على استثمارات روسيا الاتحادية في أوكرانيا، في الفترة من عام 1991 إلى عام 2014.
استثمارات روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
استثمارات روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала