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https://sputnikarabic.ae/20240215/استثمارات-روسيا-في-أوكرانيا-1086094010.html
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
2024-02-15T10:58+0000
2024-02-15T10:58+0000
2024-02-15T10:58+0000
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استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
استثمارات روسيا في أوكرانيا
10:58 GMT 15.02.2024
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تعرف من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" على استثمارات روسيا الاتحادية في أوكرانيا، في الفترة من عام 1991 إلى عام 2014.
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