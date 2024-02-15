عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240215/اكتشاف-بيضة-من-العصر-الروماني-والعلماء-وجدوا-فيها-شيئا-مذهلا-فيديو-1086095312.html
اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو
اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو
اكتشف علماء الآثار بيضة قديمة وضعها طائر قبل 1700 عام تقريبًا في إنجلترا، تعود إلى العصر الروماني، ولا تزال تحافظ على محتوياتها. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:18+0000
2024-02-15T12:18+0000
مجتمع
علوم
معلومات
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086095080_143:0:881:415_1920x0_80_0_0_7cb522c65857544edcb9f4b87f174520.jpg
ويقول علماء الآثار، الذين قاموا بتحليل هذه البيضة، إن محتوياتها "أذهلتهم" تمامًا.تم الإعلان عن اكتشاف البيضة لأول مرة في عام 2019، وبعد تحليلها أدركوا أن أحشاءها لم تتسرب من قشرتها بمرور الوقت، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert"العلمية.وبعد عمليات المسح والتحليل، تبين أنه لا توجد حدود واضحة للتمييز بين صفار البيض والزلال، ما يشير إلى أن الاثنين قد اختلطا معًا بمرور الوقت، وهناك أيضًا فقاعة هواء صغيرة يمكن رؤيتها بين السائل والقشرة.وتم اكتشاف مجموعة من البيض، يُعتقد أنه بيض دجاج في حفرة مشبعة بالمياه في بلدة أيلزبري جنوب شرقي إنجلترا، بين 2007 و2016، ويبدو أن الماء يحمي البيض من التآكل الذي تسببه البيئات الأكثر جفافا.ويعتقد علماء الآثار أن الموقع الذي يعود إلى العصر الروماني، ربما كان يمثل "بئر الأمنيات"، ومن الممكن أن يكون المقصود من البيض تقديم قرابين روحية أو دينية، أو رميها من أجل الحظ أو الخصوبة، أو استخدامها في طقوس جنائزية.علماء روس يدرسون تطور الجزيئات في الفضاء
https://sputnikarabic.ae/20240215/علماء-يتوصلون-إلى-طريقة-لـزراعة-اللحوم-1086089267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086095080_235:0:788:415_1920x0_80_0_0_61c12f42cf4fd9a3a2f20d85d0acce63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, معلومات
علوم, معلومات

اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو

12:18 GMT 15.02.2024
© Photo / Oxford Archaeologyبيضة قديمة وضعها طائر عاش قبل 1700 عام
بيضة قديمة وضعها طائر عاش قبل 1700 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Photo / Oxford Archaeology
تابعنا عبر
اكتشف علماء الآثار بيضة قديمة وضعها طائر قبل 1700 عام تقريبًا في إنجلترا، تعود إلى العصر الروماني، ولا تزال تحافظ على محتوياتها.
ويقول علماء الآثار، الذين قاموا بتحليل هذه البيضة، إن محتوياتها "أذهلتهم" تمامًا.
وتعتبر أقدم "بيضة كاملة" تم العثور عليها على الإطلاق من العصر الروماني، ونجت هذه البيضة عبر العصور بفضل الحظ الطبيعي فقط. وأصبحت قشرتها الآن هشة للغاية، ولا يمكن لمسها أو حتى تعريضها للهواء، ويجب التعامل معها بحذر شديد.
تم الإعلان عن اكتشاف البيضة لأول مرة في عام 2019، وبعد تحليلها أدركوا أن أحشاءها لم تتسرب من قشرتها بمرور الوقت، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert"العلمية.

تبيّن أن البيضة كانت أكثر روعةً، لا تزال تحتوي على سائلها، الصفار والزلال.

دانا جودبورن برو
كبيرة خبراء الحفاظ على الآثار
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
مجتمع
علماء يتوصلون إلى طريقة لـ"زراعة اللحوم"
08:54 GMT
وبعد عمليات المسح والتحليل، تبين أنه لا توجد حدود واضحة للتمييز بين صفار البيض والزلال، ما يشير إلى أن الاثنين قد اختلطا معًا بمرور الوقت، وهناك أيضًا فقاعة هواء صغيرة يمكن رؤيتها بين السائل والقشرة.

وأكدت جودبورن برو أن هذا الاكتشاف يحتمل أن يحدث مرة واحدة في العمر، وأن فرص وصول البيضة سليمة إلى هذا الحد دون تدخل بشري، منخفضة للغاية.

وتم اكتشاف مجموعة من البيض، يُعتقد أنه بيض دجاج في حفرة مشبعة بالمياه في بلدة أيلزبري جنوب شرقي إنجلترا، بين 2007 و2016، ويبدو أن الماء يحمي البيض من التآكل الذي تسببه البيئات الأكثر جفافا.
ويعتقد علماء الآثار أن الموقع الذي يعود إلى العصر الروماني، ربما كان يمثل "بئر الأمنيات"، ومن الممكن أن يكون المقصود من البيض تقديم قرابين روحية أو دينية، أو رميها من أجل الحظ أو الخصوبة، أو استخدامها في طقوس جنائزية.
علماء روس يدرسون تطور الجزيئات في الفضاء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала