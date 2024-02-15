https://sputnikarabic.ae/20240215/اكتشاف-بيضة-من-العصر-الروماني-والعلماء-وجدوا-فيها-شيئا-مذهلا-فيديو-1086095312.html

اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو

اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو

اكتشف علماء الآثار بيضة قديمة وضعها طائر قبل 1700 عام تقريبًا في إنجلترا، تعود إلى العصر الروماني، ولا تزال تحافظ على محتوياتها. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T12:18+0000

2024-02-15T12:18+0000

2024-02-15T12:18+0000

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علوم

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ويقول علماء الآثار، الذين قاموا بتحليل هذه البيضة، إن محتوياتها "أذهلتهم" تمامًا.تم الإعلان عن اكتشاف البيضة لأول مرة في عام 2019، وبعد تحليلها أدركوا أن أحشاءها لم تتسرب من قشرتها بمرور الوقت، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert"العلمية.وبعد عمليات المسح والتحليل، تبين أنه لا توجد حدود واضحة للتمييز بين صفار البيض والزلال، ما يشير إلى أن الاثنين قد اختلطا معًا بمرور الوقت، وهناك أيضًا فقاعة هواء صغيرة يمكن رؤيتها بين السائل والقشرة.وتم اكتشاف مجموعة من البيض، يُعتقد أنه بيض دجاج في حفرة مشبعة بالمياه في بلدة أيلزبري جنوب شرقي إنجلترا، بين 2007 و2016، ويبدو أن الماء يحمي البيض من التآكل الذي تسببه البيئات الأكثر جفافا.ويعتقد علماء الآثار أن الموقع الذي يعود إلى العصر الروماني، ربما كان يمثل "بئر الأمنيات"، ومن الممكن أن يكون المقصود من البيض تقديم قرابين روحية أو دينية، أو رميها من أجل الحظ أو الخصوبة، أو استخدامها في طقوس جنائزية.علماء روس يدرسون تطور الجزيئات في الفضاء

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