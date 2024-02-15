https://sputnikarabic.ae/20240215/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-عسكري-ونائبه-في-حزب-الله-إثر-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1086105045.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد عسكري ونائبه في "حزب الله" إثر غارة جوية جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد عسكري ونائبه في "حزب الله" إثر غارة جوية جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قائد عسكري ونائبه وعنصر آخر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في غارة جوية جنوبي لبنان يوم أمس... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T14:37+0000
2024-02-15T14:37+0000
2024-02-15T14:37+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي: "خلال ليلة أمس الأربعاء، أفيد بمقتل قائد مركزي في قوة الرضوان المدعو علي محمد الدبس، مع نائبه حسن إبراهيم عيسى، وعنصر آخر".وأوضح أنه "تم تنفيذ العملية من خلال غارة شنتها طائرة مقاتلة تابعة لجيش الدفاع على مبنى عسكري لحزب الله في النبطية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات.وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.كما أفادت الوكالة بوقوع إصابات نتيجة هجوم للطيران الإسرائيلي على مبنى على طريق عدشيت جنوبي لبنان.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن "الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدفت بلدات الصوانة، عدشيت، الشهابية، وبصليا".ووفقا للمراسل، فإنه "في عدشيت، استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى مؤلفا من 3 طوابق مما أدى إلى وقوع إصابات، وأصيب شخص لبناني وزوجته السورية مع طفليهما في الغارة على بلدة الصوانة جنوبي لبنان".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240215/بزعم-تحريضه-للقيام-بـ-انتفاضة-فلسطينية-إسرائيل-تنقل-مروان-البرغوثي-من-سجن-عوفر-إلى-عزل-انفرادي-1086094736.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد عسكري ونائبه في "حزب الله" إثر غارة جوية جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قائد عسكري ونائبه وعنصر آخر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في غارة جوية جنوبي لبنان يوم أمس الأربعاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي: "خلال ليلة أمس الأربعاء، أفيد بمقتل قائد مركزي في قوة الرضوان المدعو علي محمد الدبس، مع نائبه حسن إبراهيم عيسى، وعنصر آخر".
وأوضح أنه "تم تنفيذ العملية من خلال غارة شنتها طائرة مقاتلة تابعة لجيش الدفاع على مبنى عسكري لحزب الله في النبطية".
ونوه البيان بأن "الدبس من المسؤولين عن توجيه العملية التخريبية في مفرق ميغيدو في شهر أبريل/ نيسان 2023، كما قاد وخطط العديد من الاعتداءات التخريبية ضد دولة إسرائيل خاصة خلال فترة الحرب".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات.
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.
وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على أطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا في قضاء جزين جنوبي لبنان.
كما أفادت الوكالة بوقوع إصابات نتيجة هجوم للطيران الإسرائيلي على مبنى على طريق عدشيت جنوبي لبنان.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن "الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدفت بلدات الصوانة، عدشيت، الشهابية، وبصليا".
ووفقا للمراسل، فإنه "في عدشيت، استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى مؤلفا من 3 طوابق مما أدى إلى وقوع إصابات، وأصيب شخص لبناني وزوجته السورية مع طفليهما في الغارة على بلدة الصوانة جنوبي لبنان".
وأكد المراسل، نقلا عن الدفاع المدني اللبناني، "مقتل امرأة وطفليها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الصوانة جنوبي لبنان".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.