https://sputnikarabic.ae/20240215/السعودية-المنتدى-العالمي-للمدن-الذكية-يستعرض-حلولا-مبتكرة-لرفع-جودة-الحياة-1086105337.html

السعودية... المنتدى العالمي للمدن الذكية يستعرض حلولا مبتكرة لرفع جودة الحياة

السعودية... المنتدى العالمي للمدن الذكية يستعرض حلولا مبتكرة لرفع جودة الحياة

ناقش المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من سكان المدن... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T15:03+0000

2024-02-15T15:03+0000

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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عقد المنتدى لمدة يومين في 12 و13 فبراير/ شباط الجاري في مقر أرينا الرياض تحت شعار "حياة أجود"، بمشاركة 100 متحدث يمثلون 40 دولة حول العالم.وشارك في المنتدى خبراء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وصنّاع السياسات الاقتصادية، وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرون من مختلف دول العالم.وعلى مدار يومين، ناقش خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي موضوعات مهمة خلال جلسات المنتدى تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي:وأشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محصورة في فئة محددة بل أداة أساسية للتنمية، وأن استخدامه في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية يعزز التشخيص المبكر وتقديم الخدمات بفعالية أكبر.كما ضم المنتدى عددًا من الأجنحة مثّلها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، استعرضوا خلالها أبرز مشروعاتهم في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بمستقبل بناء المدن الذكية.ووفقا للبيان، يسعى المنتدى إلى صياغة رؤية مستقبلية طموحة للمدن على مستوى العالم، مع التركيز على دور السعودية في هذا السياق.وقد تم افتتاح المنتدى بعرض مرئي ضخم، والذي شارك فيه أكثر من 101 عارض يمثلون جنسيات مختلفة، حيث تم استعراض التقنيات المتقدمة التي ستحدث تحولاً نوعياً في المدن الذكية سعيًا إلى تعزيز جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا، وتحديداً من خلال تبني التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

https://sputnikarabic.ae/20231206/السعودية-في-المركز-الأول-بمسابقة-عالمية-للذكاء-الاصطناعي-1083788007.html

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