https://sputnikarabic.ae/20240215/الشرطة-الأمريكية-22-مصابا-إثر-إطلاق-نار-في-عرض-سوبر-بول-بكانساس-سيتي-الأمريكية-1086082676.html

الشرطة الأمريكية: 22 مصابا إثر إطلاق نار في عرض "سوبر بول" بكانساس سيتي الأمريكية

الشرطة الأمريكية: 22 مصابا إثر إطلاق نار في عرض "سوبر بول" بكانساس سيتي الأمريكية

قال رئيس شرطة مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ستايسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين في إطلاق النار على عرض سوبر بول ارتفع إلى 22 لكن الدافع وراء إطلاق... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T00:31+0000

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سبوتنيك. وأوضح جريفز مساء الأربعاء: "ارتفع إجمالي الإصابات بالرصاص إلى 22 حتى الآن، وما زلنا نعمل على حصر العدد الإجمالي للضحايا، كما لا يزال هذا تحقيقا نشطًا، وقد اعتقلنا ثلاثة أشخاص".وبحسب مسؤول في إدارة الإطفاء، فإن ثمانية من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة على الفور، وسبعة إصاباتهم خطيرة، وستة آخرون إصاباتهم طفيفة، فيما أفادت وسائل إعلام في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين.يذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، قام جاستن موهن من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بقطع رأس والده البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يعمل كموظف في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بسبب عمله في الحكومة الفيدرالية.وقام الشاب بإلقاء بيان لمدة 14 دقيقة، دعا فيه إلى ثورة ضد إدارة الرئيس بايدن ونظام الهجرة غير الشرعية، وطلب من الشعب بالبدء في تطهير البلاد من أي شخص ينتمي إلى الحكومة الفيدرالية (تابع لنظام الدولة بأكملها وليس الولاية).وعرض موهن مكافأة بمليون دولار لأي شخص يمكنه قتل مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند والمدعي العام السابق بيل بار.ودعا الشاب المواطنيين الأمريكيين لحمل السلاح، ودعا أيضا إلى ثورة ضد إدارة بايدن، والقتل الجماعي وإعدام المهاجرين، والمثليين جنسيا، وأعضاء حركة "حياة السود مهمة"، "والغوغاء اليساريين المتطرفين" وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولي الضرائ ، والقضاة الفيدراليون، وضباط مراقبة الحدود وغيرهم بسبب "خيانة بلادهم".

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