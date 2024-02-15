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https://sputnikarabic.ae/20240215/العثور-على-سفينة-اختفت-مع-قبطانها-في-ظروف-غامضة-منذ-84-عاما--1086084697.html
العثور على سفينة اختفت مع قبطانها في ظروف غامضة منذ 84 عاما
العثور على سفينة اختفت مع قبطانها في ظروف غامضة منذ 84 عاما
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أنه تم العثور على السفينة "أرلينغتون"، أول أمس الثلاثاء، التي غرقت مع القبطان فريدريك بيرك، شمال ولاية ميشيغان الأمريكية، بعد 84... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T06:34+0000
2024-02-15T06:50+0000
العالم
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وقالت صحيفة "ديلي ميل": "تم العثور على سفينة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في قاع بحيرة سوبيريور، بعد ما يقرب من 84 عامًا من اختفائها، أثناء عاصفة شديدة. وجدت السفينة شمال شبه جزيرة كيويناو في ميشيغان، على عمق 650 قدمًا من الماء (تقريبا 200 متر)".وغرقت السفينة في مايو/ أيار 1940، بعد بدء العاصفة أمر مساعد قبطان السفينة بتغيير اتجاه الحركة، لكن القبطان بيرك، أمر بالعودة إلى المسار مرة أخرى. اصطدمت سفينة "أرلينغتون" في النهاية بسفينة "كولينغوود"، إذ تمكن أفراد الطاقم من الصعود إليها، باستثناء القبطان الذي بقي على متن السفينة، وحتى الآن لم يفهم الباحثون سبب قراره، بحسب قول الجميعة.وجاء في تقرير الجمعية التاريخية: "لماذا غرق بسفينته... بينما كان من السهل عليه إنقاذ نفسه، مثل طاقمه؟ لن يعرف أحد الإجابة على الإطلاق".وأشار التقرير إلى أن، القبطان تمكن من التلويح بيده لأفراد الطاقم الناجين قبل الغرق في قاع البحيرة بسفينته.
https://sputnikarabic.ae/20240215/غرق-سفينة-شحن-في-بحر-مرمرة-1086084485.html
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العالم
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العثور على سفينة اختفت مع قبطانها في ظروف غامضة منذ 84 عاما

06:34 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 06:50 GMT 15.02.2024)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة غارقة
سفينة غارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Anton Denisov
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أنه تم العثور على السفينة "أرلينغتون"، أول أمس الثلاثاء، التي غرقت مع القبطان فريدريك بيرك، شمال ولاية ميشيغان الأمريكية، بعد 84 عامًا من غرقها، وذلك نقلًا عن الجمعية التاريخية لغرق السفن.
وقالت صحيفة "ديلي ميل": "تم العثور على سفينة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في قاع بحيرة سوبيريور، بعد ما يقرب من 84 عامًا من اختفائها، أثناء عاصفة شديدة. وجدت السفينة شمال شبه جزيرة كيويناو في ميشيغان، على عمق 650 قدمًا من الماء (تقريبا 200 متر)".
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
06:04 GMT
وغرقت السفينة في مايو/ أيار 1940، بعد بدء العاصفة أمر مساعد قبطان السفينة بتغيير اتجاه الحركة، لكن القبطان بيرك، أمر بالعودة إلى المسار مرة أخرى. اصطدمت سفينة "أرلينغتون" في النهاية بسفينة "كولينغوود"، إذ تمكن أفراد الطاقم من الصعود إليها، باستثناء القبطان الذي بقي على متن السفينة، وحتى الآن لم يفهم الباحثون سبب قراره، بحسب قول الجميعة.
وجاء في تقرير الجمعية التاريخية: "لماذا غرق بسفينته... بينما كان من السهل عليه إنقاذ نفسه، مثل طاقمه؟ لن يعرف أحد الإجابة على الإطلاق".
وأشار التقرير إلى أن، القبطان تمكن من التلويح بيده لأفراد الطاقم الناجين قبل الغرق في قاع البحيرة بسفينته.
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