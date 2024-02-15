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https://sputnikarabic.ae/20240215/بسبب-شعار-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-يلفت-الأنظار-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1086099427.html
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
انتشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) فيديو يظهر فيه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يتجنب المرور فوق شعار فريقه. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:28+0000
2024-02-15T13:28+0000
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وكان فينسيوس (23 عاما)، بعد نهاية مبارة فريق "الميرنغي" و"لايبزيغ" الألماني، يتوجه إلى المدرجات ليعطي قميصه إلى أحد المشجعين، وكاد أن يسير فوق شعار فريقه ريال مدريد، لكنه تجنب ذلك وقفز فوقه في اللحظات الأخيرة، ليلفت الأنظار إليه.وقد هزم الميرنغي نادي لايبزنغ، على أرض ملعب الأخير، بهدف دون مقابل، في مرحلة الذهاب من منافسات الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.
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رياضة
رياضة

بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو

13:28 GMT 15.02.2024
© REUTERS / SUSANA VERAهدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021
هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© REUTERS / SUSANA VERA
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انتشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) فيديو يظهر فيه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يتجنب المرور فوق شعار فريقه.
وكان فينسيوس (23 عاما)، بعد نهاية مبارة فريق "الميرنغي" و"لايبزيغ" الألماني، يتوجه إلى المدرجات ليعطي قميصه إلى أحد المشجعين، وكاد أن يسير فوق شعار فريقه ريال مدريد، لكنه تجنب ذلك وقفز فوقه في اللحظات الأخيرة، ليلفت الأنظار إليه.
وقد هزم الميرنغي نادي لايبزنغ، على أرض ملعب الأخير، بهدف دون مقابل، في مرحلة الذهاب من منافسات الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.
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