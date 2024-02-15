https://sputnikarabic.ae/20240215/بسبب-شعار-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-يلفت-الأنظار-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1086099427.html
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
انتشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) فيديو يظهر فيه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يتجنب المرور فوق شعار فريقه. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:28+0000
2024-02-15T13:28+0000
2024-02-15T13:28+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/1d/1053377160_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_a76cb276c567881815e9ed7b6ceca820.jpg
وكان فينسيوس (23 عاما)، بعد نهاية مبارة فريق "الميرنغي" و"لايبزيغ" الألماني، يتوجه إلى المدرجات ليعطي قميصه إلى أحد المشجعين، وكاد أن يسير فوق شعار فريقه ريال مدريد، لكنه تجنب ذلك وقفز فوقه في اللحظات الأخيرة، ليلفت الأنظار إليه.وقد هزم الميرنغي نادي لايبزنغ، على أرض ملعب الأخير، بهدف دون مقابل، في مرحلة الذهاب من منافسات الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/1d/1053377160_40:0:2204:1623_1920x0_80_0_0_696efb4f400ebb24602aeaf352386869.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
بسبب شعار ريال مدريد... فينيسيوس جونيور يلفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا... فيديو
انتشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) فيديو يظهر فيه فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يتجنب المرور فوق شعار فريقه.
وكان فينسيوس (23 عاما)، بعد نهاية مبارة فريق "الميرنغي" و"لايبزيغ" الألماني، يتوجه إلى المدرجات ليعطي قميصه إلى أحد المشجعين، وكاد أن يسير فوق شعار فريقه ريال مدريد، لكنه تجنب ذلك وقفز فوقه في اللحظات الأخيرة، ليلفت الأنظار إليه.
وقد هزم الميرنغي نادي لايبزنغ، على أرض ملعب الأخير، بهدف دون مقابل، في مرحلة الذهاب من منافسات الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.