https://sputnikarabic.ae/20240215/بوتين-يتفقد-مجمع-أورال-فاغون-زافود-للمعدات-العسكرية-في-مدينة-نيجني-تاغيل-الروسية-1086107672.html
بوتين يتفقد مجمع "أورال فاغون زافود" للمعدات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية
بوتين يتفقد مجمع "أورال فاغون زافود" للمعدات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، سير عمل ورشات التصنيع في مجمع "أورال فاغون زافود" لصناعة المعدات والمركبات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T16:56+0000
2024-02-15T16:56+0000
2024-02-15T16:56+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
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وقال بوتين خلال حديث مع عمال المصنع المختص بتطوير وإنتاج المعدات العسكرية: "بشكل عام، أظهرت صناعة الدفاع نتائج جيدة للغاية خلال العام والنصف الماضي"، معربا عن سروره بنتائج عمل المجمع الصناعي العسكري المحلي الروسي، والذي زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات المختلفة.وأشار بوتين إلى أنه "بالنسبة لإنتاج دروع الحماية الفردية للجنود، فقد زاد 10 مرات، وإنتاج السيارات من مختلف الفئات زاد سبع مرات، بينما زاد إنتاج الدبابات خمس مرات، وإنتاج المركبات المدرعة من مختلف الفئات 3.5 مرة"، مؤكدا أن عمليات الإنتاج "تضاعفت عدة مرات".وأعلن المدير العام لشركة "روس فاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، في وقت سابق، أن روسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء الاصطناعي)، ما يسمح بتحديد أهداف والمعدات العسكرية بدقة في منطقة العمليات الخاصة.وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".وأوضح غيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.براءة اختراع في روسيا لقذائف الراجمات الصاروخية تجمع ميزات الصاروخ والطائرةشويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240215/الصواريخ-الروسية-تستهدف-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086096756.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا
بوتين يتفقد مجمع "أورال فاغون زافود" للمعدات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، سير عمل ورشات التصنيع في مجمع "أورال فاغون زافود" لصناعة المعدات والمركبات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية، وتم إطلاعه على الأنظمة المختلفة للمركبات القتالية الجاهزة لإرسالها إلى القوات المسلحة الروسية.
وقال بوتين خلال حديث مع عمال المصنع المختص بتطوير وإنتاج المعدات العسكرية: "بشكل عام، أظهرت صناعة الدفاع نتائج جيدة للغاية خلال العام والنصف الماضي"، معربا عن سروره بنتائج عمل المجمع الصناعي العسكري المحلي الروسي، والذي زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات المختلفة.
وأشار بوتين إلى أنه "بالنسبة لإنتاج دروع الحماية الفردية للجنود، فقد زاد 10 مرات، وإنتاج السيارات من مختلف الفئات زاد سبع مرات، بينما زاد إنتاج الدبابات خمس مرات، وإنتاج المركبات المدرعة من مختلف الفئات 3.5 مرة"، مؤكدا أن عمليات الإنتاج "تضاعفت عدة مرات".
وأعلن المدير العام لشركة "روس فاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة،
أليكسي غيرمان، في وقت سابق، أن روسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء الاصطناعي)، ما يسمح بتحديد أهداف والمعدات العسكرية بدقة في منطقة العمليات الخاصة.
وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".
وأوضح غيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.