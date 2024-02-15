https://sputnikarabic.ae/20240215/ترامب-استعداد-بايدن-لتخصيص-المليارات-لأوكرانيا-يثير-الضحك-في-الناتو-1086108554.html

ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو

ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T17:33+0000

2024-02-15T17:33+0000

2024-02-15T17:33+0000

دونالد ترامب

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأوضح ترامب للصحفيين في استراحة خلال المحاكمة في نيويورك: "إنهم يضحكون على غباء الولايات المتحدة، التي يقودها رجل يعطي 60 مليار دولار في كل مرة يطلب أحد ذلك، إنهم يسخرون منا، ويعتقدون أننا بلد غبي بسبب قيادتنا".وأشار إلى ضرورة توافق مدفوعات دول الناتو مع المدفوعات الأمريكية، إذ أن الولايات المتحدة تسهم بـ 200 مليار دولار، بينما باقي الدول بـ 25 مليار فقط.ووجهت إلى ترامب ما مجموعه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من قبل المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يكون قادرا على إجبار مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون هذا.وأفاد البروفيسور والجراح في جامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن.وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا.إعلام: الأمريكيون لا يرون بايدن رئيسا مستقبليا لهم

https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-بدأنا-نلمس-عواقب-غياب-الدعم-الأمريكي-لكييف-1086089446.html

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دونالد ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم