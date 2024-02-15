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https://sputnikarabic.ae/20240215/ترامب-استعداد-بايدن-لتخصيص-المليارات-لأوكرانيا-يثير-الضحك-في-الناتو-1086108554.html
ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو
ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T17:33+0000
2024-02-15T17:33+0000
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وأوضح ترامب للصحفيين في استراحة خلال المحاكمة في نيويورك: "إنهم يضحكون على غباء الولايات المتحدة، التي يقودها رجل يعطي 60 مليار دولار في كل مرة يطلب أحد ذلك، إنهم يسخرون منا، ويعتقدون أننا بلد غبي بسبب قيادتنا".وأشار إلى ضرورة توافق مدفوعات دول الناتو مع المدفوعات الأمريكية، إذ أن الولايات المتحدة تسهم بـ 200 مليار دولار، بينما باقي الدول بـ 25 مليار فقط.ووجهت إلى ترامب ما مجموعه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من قبل المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يكون قادرا على إجبار مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون هذا.وأفاد البروفيسور والجراح في جامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن.وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا.إعلام: الأمريكيون لا يرون بايدن رئيسا مستقبليا لهم
https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-بدأنا-نلمس-عواقب-غياب-الدعم-الأمريكي-لكييف-1086089446.html
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دونالد ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو

17:33 GMT 15.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو.
وأوضح ترامب للصحفيين في استراحة خلال المحاكمة في نيويورك: "إنهم يضحكون على غباء الولايات المتحدة، التي يقودها رجل يعطي 60 مليار دولار في كل مرة يطلب أحد ذلك، إنهم يسخرون منا، ويعتقدون أننا بلد غبي بسبب قيادتنا".
وأشار إلى ضرورة توافق مدفوعات دول الناتو مع المدفوعات الأمريكية، إذ أن الولايات المتحدة تسهم بـ 200 مليار دولار، بينما باقي الدول بـ 25 مليار فقط.
وأضاف ترامب: "هذا الموضوع يشكل أهمية بالنسبة لهم، فنحن على مسافة بعيدة من الحدث ويوجد محيط بيننا، والوضع مختلف تماما".
ووجهت إلى ترامب ما مجموعه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من قبل المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
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وأخطر هذه التهم تهدد ترامب بالسجن لمدة 20 عاما، وفي حال تم تحديد العقوبة بحدها الأقصى، فقد ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون، ووفقا للتهم مجتمعة، يواجه ترامب أكثر من 700 عام في السجن.

ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يكون قادرا على إجبار مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون هذا.
وأفاد البروفيسور والجراح في جامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن.
وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا.
إعلام: الأمريكيون لا يرون بايدن رئيسا مستقبليا لهم
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