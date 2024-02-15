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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/خبير-بريطاني-القيادة-الأوكرانية-تعيش-حالة-ذعر-بسبب-خطوة-روسية-على-خط-الجبهة-1086085267.html
خبير بريطاني: القيادة الأوكرانية تعيش "حالة ذعر" بسبب خطوة روسية على خط الجبهة
خبير بريطاني: القيادة الأوكرانية تعيش "حالة ذعر" بسبب خطوة روسية على خط الجبهة
صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي، يقوم بتحرير القرى القريبة من مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، الأمر الذي سيقطع الإمدادات عن... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T07:28+0000
2024-02-15T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "ذا دوران" على "يوتيوب"، أن "القيادة الأوكرانية، تعيش حالة من الذعر بسبب الأزمة العسكرية التي اندلعت على طول خط التماس بأكمله".وتابع ميركوريس: "الروس يهاجمون على طول خط المواجهة بأكمله، وتتوارد الأخبار عن انتكاسة أخرى لأوكرانيا، بالقرب من مدينة ماريينكا، التي سيطر عليها الروس قبل أشهر عدة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
https://sputnikarabic.ae/20240215/بوتين-وزيرة-خارجية-ألمانيا-معادية-لروسيا-ولبلدها-أيضا-1086082825.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

خبير بريطاني: القيادة الأوكرانية تعيش "حالة ذعر" بسبب خطوة روسية على خط الجبهة

07:28 GMT 15.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي، يقوم بتحرير القرى القريبة من مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، الأمر الذي سيقطع الإمدادات عن أوغليدار، ويدمر الدفاعات الأوكرانية بالكامل جنوبي دونباس.
وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "ذا دوران" على "يوتيوب"، أن "القيادة الأوكرانية، تعيش حالة من الذعر بسبب الأزمة العسكرية التي اندلعت على طول خط التماس بأكمله".
وتابع ميركوريس: "الروس يهاجمون على طول خط المواجهة بأكمله، وتتوارد الأخبار عن انتكاسة أخرى لأوكرانيا، بالقرب من مدينة ماريينكا، التي سيطر عليها الروس قبل أشهر عدة".

وبحسب الخبير، فإن الجيش الروسي يعمل على تحرير وتطهير المناطق القريبة من ماريينكا، الأمر الذي سيقطع إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار.

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وحذر ميركوريس من أنه "إذا حدث هذا، فإن الدفاعات الأوكرانية، جنوبي دونباس ستبدأ في الانهيار".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى مواجهة مع الغرب بأكمله
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