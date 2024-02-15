عربي
https://sputnikarabic.ae/20240215/دب-عيد-الحب-يلقي-القبض-على-تجار-مخدرات-فيديو-1086100355.html
"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو
"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو
بطريقة فريدة ومبتكرة ألقت الشرطة في البيرو القبض على تاجرتي مخدرات، مستغلةً مناسبة يوم عيد الحب. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:57+0000
2024-02-15T14:12+0000
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086100854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e63c03be58e33f32632e80cd37a84500.jpg
قامت الشرطة في البيرو باتباع طريقة فريدة مستوحاة من يوم "عيد الحب"، لإخراج تاجرتي مخدرات من المنزل، بإرسال أحد العناصر الذي تنكر بزي "دب الحب"، ليقدم لها هدية من أمام شرفة منزلها.ركع الشرطي الذي ارتدى زي الدب بركبته على الأرض، حاملا بالونا أحمر اللون ولافتةً كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".فخرجت إحدى السيدتين من المنزل، وتم إلقاء القبض عليها سريعا بمساعدة أفراد شرطة آخرين كانوا قد اختبأوا في الحي.وليتم بعدها إلقاء القبض على السيدة الثانية وتم العثور على حزم تحتوي على مخدرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086100854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc8bc75522a622d4bd24261c666548b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو

13:57 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 14:12 GMT 15.02.2024)
© unsplashدب عيد الحب
دب عيد الحب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© unsplash
تابعنا عبر
بطريقة فريدة ومبتكرة ألقت الشرطة في البيرو القبض على تاجرتي مخدرات، مستغلةً مناسبة يوم عيد الحب.
قامت الشرطة في البيرو باتباع طريقة فريدة مستوحاة من يوم "عيد الحب"، لإخراج تاجرتي مخدرات من المنزل، بإرسال أحد العناصر الذي تنكر بزي "دب الحب"، ليقدم لها هدية من أمام شرفة منزلها.
ركع الشرطي الذي ارتدى زي الدب بركبته على الأرض، حاملا بالونا أحمر اللون ولافتةً كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".
فخرجت إحدى السيدتين من المنزل، وتم إلقاء القبض عليها سريعا بمساعدة أفراد شرطة آخرين كانوا قد اختبأوا في الحي.
وليتم بعدها إلقاء القبض على السيدة الثانية وتم العثور على حزم تحتوي على مخدرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يداهم مستشفى ناصر بحثا عن رهائن.. فيديو وصور14:09 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала