https://sputnikarabic.ae/20240215/دب-عيد-الحب-يلقي-القبض-على-تجار-مخدرات-فيديو-1086100355.html
"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو
"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو
بطريقة فريدة ومبتكرة ألقت الشرطة في البيرو القبض على تاجرتي مخدرات، مستغلةً مناسبة يوم عيد الحب. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:57+0000
2024-02-15T13:57+0000
2024-02-15T14:12+0000
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قامت الشرطة في البيرو باتباع طريقة فريدة مستوحاة من يوم "عيد الحب"، لإخراج تاجرتي مخدرات من المنزل، بإرسال أحد العناصر الذي تنكر بزي "دب الحب"، ليقدم لها هدية من أمام شرفة منزلها.ركع الشرطي الذي ارتدى زي الدب بركبته على الأرض، حاملا بالونا أحمر اللون ولافتةً كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".فخرجت إحدى السيدتين من المنزل، وتم إلقاء القبض عليها سريعا بمساعدة أفراد شرطة آخرين كانوا قد اختبأوا في الحي.وليتم بعدها إلقاء القبض على السيدة الثانية وتم العثور على حزم تحتوي على مخدرات.
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نادي الفيديو, منوعات
"دب عيد الحب" يلقي القبض على تجار مخدرات... فيديو
13:57 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 14:12 GMT 15.02.2024)
بطريقة فريدة ومبتكرة ألقت الشرطة في البيرو القبض على تاجرتي مخدرات، مستغلةً مناسبة يوم عيد الحب.
قامت الشرطة في البيرو باتباع طريقة فريدة مستوحاة من يوم "عيد الحب"، لإخراج تاجرتي مخدرات من المنزل، بإرسال أحد العناصر الذي تنكر بزي "دب الحب"، ليقدم لها هدية من أمام شرفة منزلها.
ركع الشرطي الذي ارتدى زي الدب بركبته على الأرض، حاملا بالونا أحمر اللون ولافتةً كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".
فخرجت إحدى السيدتين من المنزل، وتم إلقاء القبض عليها سريعا بمساعدة أفراد شرطة آخرين كانوا قد اختبأوا في الحي.
وليتم بعدها إلقاء القبض على السيدة الثانية وتم العثور على حزم تحتوي على مخدرات.