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https://sputnikarabic.ae/20240215/رعد-سنرغم-العدو-على-أن-يوقف-عدوانه-وينكفأ-عن-التعرض-لسيادتنا-وشعبنا-وأمننا-1086098418.html
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
قال النائب عن "حزب الله"، محمد رعد، إنه "ولّى الزمن الذي يستطيع فيه العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، وطالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمه... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:07+0000
2024-02-15T14:01+0000
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وخلال إحياء ذكرى "شهداء قادة حزب الله" في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، قال رعد تعليقا على استهداف مدنيين في مدينة النبطية: "نترحم على الشهداء الذين قضوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم أمس في مدينة النبطية وجوارها، ونسأل الله أن يثبتنا من أجل مواصلة مواجهتنا لعدو الذي يستبيح كل شيء حين يريد الانتقام لهزيمته التي يستشعرها، وهو قد فشل في تحقيق كل أهدافه السياسية التي أراد تحقيقها في غزة".وتابع: "فشل في غزة ويريد استدراجنا إلى طريقة نواجهه بها تحقق مآربه، ونحن نلتزم طريقة في مواجهته سنرغمه على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا، نحن نواصل الوقوف والتضامن مع أهلنا في غزة من أجل تحقيق كرامة شعبنا في هذه المنطقة".وختم: "العدو مدعوم من قوى عظمى ونافذة، يحاولون التبرأ من همجيته ولكنهم هم من قاموا بتربيته على هذه الهمجية وهم من يدعمون ويشاركون العدو الإسرائيلي في ممارسة همجيته ضد شعوب منطقتنا، لقد ولّى الزمن الذي يستطيع العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، طالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمة ولديها الآلاف من المجاهدين من تلامذة عماد مغنية وراغب حرب وعباس الموسوي، فهذا العدو آيل إلى زوال لا محال".وتستمر المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث نفذ "حزب الله" خلالها أكثر من ألف عملية ضد أهداف ومواقع وثكنات إسرائيلية.وأعلن "حزب الله"، اليوم وحتى الساعة، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة، والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، بالإضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصاروخ فلق.
https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا

13:07 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 15.02.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال النائب عن "حزب الله"، محمد رعد، إنه "ولّى الزمن الذي يستطيع فيه العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، وطالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمه ولديها الآلاف من المجاهدين، العدو آيل إلى زوال لا محال".
وخلال إحياء ذكرى "شهداء قادة حزب الله" في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، قال رعد تعليقا على استهداف مدنيين في مدينة النبطية: "نترحم على الشهداء الذين قضوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم أمس في مدينة النبطية وجوارها، ونسأل الله أن يثبتنا من أجل مواصلة مواجهتنا لعدو الذي يستبيح كل شيء حين يريد الانتقام لهزيمته التي يستشعرها، وهو قد فشل في تحقيق كل أهدافه السياسية التي أراد تحقيقها في غزة".
وتابع: "فشل في غزة ويريد استدراجنا إلى طريقة نواجهه بها تحقق مآربه، ونحن نلتزم طريقة في مواجهته سنرغمه على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا، نحن نواصل الوقوف والتضامن مع أهلنا في غزة من أجل تحقيق كرامة شعبنا في هذه المنطقة".
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أمس, 08:25 GMT
وختم: "العدو مدعوم من قوى عظمى ونافذة، يحاولون التبرأ من همجيته ولكنهم هم من قاموا بتربيته على هذه الهمجية وهم من يدعمون ويشاركون العدو الإسرائيلي في ممارسة همجيته ضد شعوب منطقتنا، لقد ولّى الزمن الذي يستطيع العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، طالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمة ولديها الآلاف من المجاهدين من تلامذة عماد مغنية وراغب حرب وعباس الموسوي، فهذا العدو آيل إلى زوال لا محال".
© Sputnik . Abdul Kader Albayرعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتستمر المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث نفذ "حزب الله" خلالها أكثر من ألف عملية ضد أهداف ومواقع وثكنات إسرائيلية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayرعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأعلن "حزب الله"، اليوم وحتى الساعة، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة، والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، بالإضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصاروخ فلق.
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