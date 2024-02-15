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https://sputnikarabic.ae/20240215/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لإدانة-الضربة-الأوكرانية-على-بيلغورود-1086100187.html
روسيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة الضربة الأوكرانية على بيلغورود
روسيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة الضربة الأوكرانية على بيلغورود
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على بيلغورود، وتعتبرها جريمة، مؤكدة أنه سيتم التحقيق في ذلك وسيعاقب مرتكبوها... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:54+0000
2024-02-15T13:54+0000
روسيا
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وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدين وزارة الخارجية الروسية بشدة هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. وسيتم التحقيق فيها بشكل مناسب، وسيعاقب مرتكبوها بشدة".وأضافت الوزارة: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الفظيع. ونعتزم البدء في النظر في هذه القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى".ووفقا لوزارة الصحة الروسية، قُتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، وأصيب 17 آخرون، من بينهم أربعة أطفال، نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية بيلغورود.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم سوبر ماركت وصيدلية، تعرض لأضرار بالغة؛ وتحطم الزجاج في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الخارجية-الروسية-قصف-بيلغورود-عمل-إرهابي-1086094944.html
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روسيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة الضربة الأوكرانية على بيلغورود

13:54 GMT 15.02.2024
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على بيلغورود، وتعتبرها جريمة، مؤكدة أنه سيتم التحقيق في ذلك وسيعاقب مرتكبوها بشدة.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدين وزارة الخارجية الروسية بشدة هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. وسيتم التحقيق فيها بشكل مناسب، وسيعاقب مرتكبوها بشدة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
11:43 GMT
وأضافت الوزارة: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الفظيع. ونعتزم البدء في النظر في هذه القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى".
ووفقا لوزارة الصحة الروسية، قُتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، وأصيب 17 آخرون، من بينهم أربعة أطفال، نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية بيلغورود.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم سوبر ماركت وصيدلية، تعرض لأضرار بالغة؛ وتحطم الزجاج في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.
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