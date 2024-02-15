https://sputnikarabic.ae/20240215/روسيا-على-حدود-أمريكا-مشهد-مخيف-ينشره-عضو-في-الكونغرس-1086098267.html
"روسيا على حدود أمريكا"... مشهد مخيف ينشره عضو في "الكونغرس"
"روسيا على حدود أمريكا"... مشهد مخيف ينشره عضو في "الكونغرس"
أوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، لزملائها المشرّعين، عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T13:01+0000
2024-02-15T13:01+0000
2024-02-15T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فإن المشرعين لن يضطروا تحت الضغط للموافقة على مشروع القانون لمساعدة كييف.وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20240215/موسكو-روسيا-نقلت-إشارة-إلى-واشنطن-حول-خطر-التصعيد-في-أوكرانيا-1086092567.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"روسيا على حدود أمريكا"... مشهد مخيف ينشره عضو في "الكونغرس"
أوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، لزملائها المشرّعين، عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا.
ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".
وكتبت تايلور غرين بجانب الصورة: "هذه خريطة لمساعدة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين الذين لا يفهمون الحرب الوحيدة التي يهتم بها الأمريكيون".
وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فإن المشرعين لن يضطروا تحت الضغط للموافقة على مشروع القانون لمساعدة كييف.
وأيّد مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت في المجلس.
وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.
وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.