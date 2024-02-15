https://sputnikarabic.ae/20240215/روسيا-على-حدود-أمريكا-مشهد-مخيف-ينشره-عضو-في-الكونغرس-1086098267.html

"روسيا على حدود أمريكا"... مشهد مخيف ينشره عضو في "الكونغرس"

"روسيا على حدود أمريكا"... مشهد مخيف ينشره عضو في "الكونغرس"

أوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، لزملائها المشرّعين، عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T13:01+0000

2024-02-15T13:01+0000

2024-02-15T13:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فإن المشرعين لن يضطروا تحت الضغط للموافقة على مشروع القانون لمساعدة كييف.وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.

https://sputnikarabic.ae/20240215/موسكو-روسيا-نقلت-إشارة-إلى-واشنطن-حول-خطر-التصعيد-في-أوكرانيا-1086092567.html

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