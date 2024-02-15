https://sputnikarabic.ae/20240215/زوبعة-انتقادات-في-إسرائيل-بعد-مقتل-جندية-بصاروخ-حزب-الله-1086092997.html

"زوبعة انتقادات" في إسرائيل بعد مقتل جندية بصاروخ "حزب الله"

"زوبعة انتقادات" في إسرائيل بعد مقتل جندية بصاروخ "حزب الله"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود انتقادات حادة في الجيش الإسرائيلي لفشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي قتل مجندة، يوم أمس الأربعاء، في قاعدة... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T10:45+0000

2024-02-15T10:45+0000

2024-02-15T10:45+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن رادار أحد أنظمة الدفاع الجوي رصد بعض الصواريخ التي مرت فوق منطقة المطلة وكريات شمونة، وكان من المفترض أن تسقط في مناطق مفتوحة، وبالتالي لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية تجاهها.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن المجندة برتبة رقيب أول "عومر سارة بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق يوم أمس الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.ونقلت القناة عن رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا: "نحن نعلم أنه كان هناك سقوط (صورايخ)، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى أتحقق من البيانات. قبل شهر، شهدنا حادثة مماثلة في منطقة القيادة الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى هناك درجة زيادة (بالصواريخ) معينة في هذه الحالة".وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان

https://sputnikarabic.ae/20240215/بعد-الإعلان-عن-تفاصيلها-وزراء-إسرائيليون-يرفضون-خطة-أمريكية-عربية-لإقامة-دولة-فلسطينية-1086088773.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى