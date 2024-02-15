https://sputnikarabic.ae/20240215/ستولتنبرغ-يعترف-بأن-إف-16-لن-تغير-جذريا-الوضع-في-أوكرانيا-1086106779.html
ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا
ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستعزز القدرات القتالية لأوكرانيا، لكنها لن تغير الوضع في... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T16:01+0000
2024-02-15T16:01+0000
2024-02-15T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ستولتنبرغ أن "هذه الطائرات لديها الكثير من المعدات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن لا يوجد حل سحري، ولا يوجد نظام واحد من شأنه أن يغير الوضع تماما".وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
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روسيا, العالم
ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستعزز القدرات القتالية لأوكرانيا، لكنها لن تغير الوضع في الصراع بشكل جذري.
وأضاف ستولتنبرغ أن "هذه الطائرات لديها الكثير من المعدات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن لا يوجد حل سحري، ولا يوجد نظام واحد من شأنه أن يغير الوضع تماما".
وقال عقب اجتماع رؤساء وزارات دفاع دول الحلف في أوكرانيا: "في ساحة المعركة أو في الجو. لكن طائرات "إف – 16" المجهزة تجهيزا جيدا ستعزز بشكل كبير القدرات القتالية لأوكرانيا، ولكنها لن تكون الحل الجذري والسحري".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.