https://sputnikarabic.ae/20240215/ستولتنبرغ-يعترف-بأن-إف-16-لن-تغير-جذريا-الوضع-في-أوكرانيا-1086106779.html

ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا

ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستعزز القدرات القتالية لأوكرانيا، لكنها لن تغير الوضع في... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T16:01+0000

2024-02-15T16:01+0000

2024-02-15T16:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف ستولتنبرغ أن "هذه الطائرات لديها الكثير من المعدات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن لا يوجد حل سحري، ولا يوجد نظام واحد من شأنه أن يغير الوضع تماما".وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود

https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html

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