عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/ستولتنبرغ-يعترف-بأن-إف-16-لن-تغير-جذريا-الوضع-في-أوكرانيا-1086106779.html
ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا
ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستعزز القدرات القتالية لأوكرانيا، لكنها لن تغير الوضع في... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T16:01+0000
2024-02-15T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276052_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_9b53ef4230f690ce83ddd8874fbe1de3.jpg
وأضاف ستولتنبرغ أن "هذه الطائرات لديها الكثير من المعدات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن لا يوجد حل سحري، ولا يوجد نظام واحد من شأنه أن يغير الوضع تماما".وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276052_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b67cb12af741746d2f31aa8299a456c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ستولتنبرغ يعترف بأن "إف-16" لن تغير جذريا الوضع في أوكرانيا

16:01 GMT 15.02.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستعزز القدرات القتالية لأوكرانيا، لكنها لن تغير الوضع في الصراع بشكل جذري.
وأضاف ستولتنبرغ أن "هذه الطائرات لديها الكثير من المعدات الحديثة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن لا يوجد حل سحري، ولا يوجد نظام واحد من شأنه أن يغير الوضع تماما".

وقال عقب اجتماع رؤساء وزارات دفاع دول الحلف في أوكرانيا: "في ساحة المعركة أو في الجو. لكن طائرات "إف – 16" المجهزة تجهيزا جيدا ستعزز بشكل كبير القدرات القتالية لأوكرانيا، ولكنها لن تكون الحل الجذري والسحري".

قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
12:18 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يداهم مستشفى ناصر بحثا عن رهائن.. فيديو وصور14:09 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала