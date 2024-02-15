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https://sputnikarabic.ae/20240215/شجار-عنيف-داخل-طائرة-أمريكية-فيديو-1086086603.html
شجار عنيف داخل طائرة أمريكية... فيديو
شجار عنيف داخل طائرة أمريكية... فيديو
انتشر مقطع فيديو يظهر اثنين من ركاب طائرة يدخلان في جدال حاد أثناء وجودهما على متن الطائرة، وبعد ذلك تطور الجدال إلى عراك جسدي. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:02+0000
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وكان أحد الركاب، الذي يستقل رحلة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" من أوكلاند كاليفورنيا، إلى هاواي، يوم الاثنين الماضي، قد رأى شجارًا بالأيدي يندلع بين راكبين آخرين، كما أفاد موقع "ستوري فول".أخرج الرجل هاتفه وبدأ بتصوير العراك بين الراكبين.ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد مجاور لنافذة يضرب رجلا يرتدي قبعة، ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات، بينما تقف امرأة بينهما.ويسحب رجل آخر ومضيفة لاحقا الرجل، الذي يرتدي القبعة، بعيدا بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".وقال أحد موظفي شركة طيران "ساوث ويست" لشبكة "إن بي سي" إن الرجلين المتورطين في المشاجرة تم اعتقالهما لدى وصولهما إلى هاواي.
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شجار عنيف داخل طائرة أمريكية... فيديو

08:02 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 15.02.2024)
© AFP 2023 / SCOTT OLSONطائرة ركاب تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز"
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / SCOTT OLSON
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انتشر مقطع فيديو يظهر اثنين من ركاب طائرة يدخلان في جدال حاد أثناء وجودهما على متن الطائرة، وبعد ذلك تطور الجدال إلى عراك جسدي.
وكان أحد الركاب، الذي يستقل رحلة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" من أوكلاند كاليفورنيا، إلى هاواي، يوم الاثنين الماضي، قد رأى شجارًا بالأيدي يندلع بين راكبين آخرين، كما أفاد موقع "ستوري فول".
أخرج الرجل هاتفه وبدأ بتصوير العراك بين الراكبين.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد مجاور لنافذة يضرب رجلا يرتدي قبعة، ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات، بينما تقف امرأة بينهما.
ويسحب رجل آخر ومضيفة لاحقا الرجل، الذي يرتدي القبعة، بعيدا بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".
وقال أحد موظفي شركة طيران "ساوث ويست" لشبكة "إن بي سي" إن الرجلين المتورطين في المشاجرة تم اعتقالهما لدى وصولهما إلى هاواي.
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