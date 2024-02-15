عربي
https://sputnikarabic.ae/20240215/غرق-سفينة-شحن-في-بحر-مرمرة-1086084485.html
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، نقلًا عن سلطات مدينة بورصة التركية، أن سفينة شحن غرقت في بحر مرمرة، وأن عملية إنقاذ طاقمها جارية. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T06:04+0000
2024-02-15T06:04+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102487/75/1024877586_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_836c2e24910aab4b98ac14124d8320fa.jpg
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، ببدأ عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، التي يبلغ طولها 69 مترًا، والتي غرقت جنوب غربي جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.وأعلن محافظ بورصة، محمود دميرطاش، أنه تم تلقي إشارة حول الحادث، في صباح اليوم الخميس، حوالي الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وتم إرسال ثلاثة زوارق إنقاذ تابعة لخفر السواحل ومروحية إلى منطقة الحادث، وأضاف المحافظ بأن الأمواج القوية تعيق البحث عن البحارة.وبحسب دميرطاش، يتم بذل جهود حثيثة لإنقاذ الطاقم المكون من 6 أشخاص، وهم بحسب البيانات الأولية، مواطنون أتراك.
https://sputnikarabic.ae/20240104/صياد-ينجو-بمعجزة-باستخدام-انعكاس-ساعته-بعد-غرقه-وضياعه-في-المحيط-فيديو-1084703122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102487/75/1024877586_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_336e5c886adf70a21791a6d793879f61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة

06:04 GMT 15.02.2024
© AFP 2023 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / Robert Gonzaga
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، نقلًا عن سلطات مدينة بورصة التركية، أن سفينة شحن غرقت في بحر مرمرة، وأن عملية إنقاذ طاقمها جارية.
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، ببدأ عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، التي يبلغ طولها 69 مترًا، والتي غرقت جنوب غربي جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.
صياد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مجتمع
صياد ينجو بمعجزة باستخدام "انعكاس ساعته" بعد غرقه وضياعه في المحيط... فيديو
4 يناير, 14:25 GMT
وأعلن محافظ بورصة، محمود دميرطاش، أنه تم تلقي إشارة حول الحادث، في صباح اليوم الخميس، حوالي الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وتم إرسال ثلاثة زوارق إنقاذ تابعة لخفر السواحل ومروحية إلى منطقة الحادث، وأضاف المحافظ بأن الأمواج القوية تعيق البحث عن البحارة.
وبحسب دميرطاش، يتم بذل جهود حثيثة لإنقاذ الطاقم المكون من 6 أشخاص، وهم بحسب البيانات الأولية، مواطنون أتراك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 23:38 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала