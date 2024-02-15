https://sputnikarabic.ae/20240215/غرق-سفينة-شحن-في-بحر-مرمرة-1086084485.html
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، نقلًا عن سلطات مدينة بورصة التركية، أن سفينة شحن غرقت في بحر مرمرة، وأن عملية إنقاذ طاقمها جارية. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T06:04+0000
2024-02-15T06:04+0000
2024-02-15T06:04+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102487/75/1024877586_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_836c2e24910aab4b98ac14124d8320fa.jpg
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، ببدأ عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، التي يبلغ طولها 69 مترًا، والتي غرقت جنوب غربي جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.وأعلن محافظ بورصة، محمود دميرطاش، أنه تم تلقي إشارة حول الحادث، في صباح اليوم الخميس، حوالي الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وتم إرسال ثلاثة زوارق إنقاذ تابعة لخفر السواحل ومروحية إلى منطقة الحادث، وأضاف المحافظ بأن الأمواج القوية تعيق البحث عن البحارة.وبحسب دميرطاش، يتم بذل جهود حثيثة لإنقاذ الطاقم المكون من 6 أشخاص، وهم بحسب البيانات الأولية، مواطنون أتراك.
https://sputnikarabic.ae/20240104/صياد-ينجو-بمعجزة-باستخدام-انعكاس-ساعته-بعد-غرقه-وضياعه-في-المحيط-فيديو-1084703122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102487/75/1024877586_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_336e5c886adf70a21791a6d793879f61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غرق سفينة شحن في بحر مرمرة
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، نقلًا عن سلطات مدينة بورصة التركية، أن سفينة شحن غرقت في بحر مرمرة، وأن عملية إنقاذ طاقمها جارية.
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، ببدأ عملية إنقاذ طاقم سفينة الشحن، التي يبلغ طولها 69 مترًا، والتي غرقت جنوب غربي جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.
وأعلن محافظ بورصة، محمود دميرطاش، أنه تم تلقي إشارة حول الحادث، في صباح اليوم الخميس، حوالي الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وتم إرسال ثلاثة زوارق إنقاذ تابعة لخفر السواحل ومروحية إلى منطقة الحادث، وأضاف المحافظ بأن الأمواج القوية تعيق البحث عن البحارة.
وبحسب دميرطاش، يتم بذل جهود حثيثة لإنقاذ الطاقم المكون من 6 أشخاص، وهم بحسب البيانات الأولية، مواطنون أتراك.