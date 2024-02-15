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https://sputnikarabic.ae/20240215/قدرات-المدفع-البرمائي-الروسي-2-إس---31-1086104884.html
قدرات المدفع البرمائي الروسي "2 إس - 31"
قدرات المدفع البرمائي الروسي "2 إس - 31"
يمتلك "2 إس - 31" مدفع عيار 120 ملم يمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة، إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T14:19+0000
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ويعني ذلك أن "2 إس - 31" يمكنه تنفيذ مهام المدفعية العادية ومدافع الهاون وهي ميزة عملياتية تجعله يصلح لجميع المهام القتالية الخاصة بأسلحة المدفعية.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

قدرات المدفع البرمائي الروسي "2 إس - 31"

14:19 GMT 15.02.2024
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يمتلك "2 إس - 31" مدفع عيار 120 ملم يمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة، إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه عمودية لضرب الأهداف الموجودة خلف سواتر طبيعية.
ويعني ذلك أن "2 إس - 31" يمكنه تنفيذ مهام المدفعية العادية ومدافع الهاون وهي ميزة عملياتية تجعله يصلح لجميع المهام القتالية الخاصة بأسلحة المدفعية.
قدرات المدفع البرمائي الروسي 2 إس - 31 - سبوتنيك عربي
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