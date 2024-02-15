https://sputnikarabic.ae/20240215/قمامة-طائرة-أوكرانيا-ترفض-مقاتلة-إف-18-لصالح-ميغ-29-1086090664.html

"قمامة طائرة"... أوكرانيا ترفض مقاتلة "إف-18" لصالح "ميغ-29"

"قمامة طائرة"... أوكرانيا ترفض مقاتلة "إف-18" لصالح "ميغ-29"

رفضت أوكرانيا تسلم طائرات الجيل الرابع المقاتلة من طراز "إف - أ 18- هورنيت" الأمريكية الصنع، التي تم إخراجها من الخدمة، والتي عرضتها أستراليا على كييف، واصفة... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T09:22+0000

2024-02-15T09:22+0000

2024-02-15T09:29+0000

رصد عسكري

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وعرضت أستراليا، في مارس/آذار 2023، على القوات المسلحة الأوكرانية، 41 مقاتلة من طراز "إف - أ 18- هورنيت"، التي خرجت من الخدمة.تم إيقاف هذه الطائرات منذ 24 عامًا، وكتبت مجلة "ميلاتري ووتش"، أن أوكرانيا رفضت "إف-18" وقبلت بدلا منها مقاتلات من طراز "ميغ- 29" من جميع أنحاء أوروبا الشرقية، إذ تتمتع هذه الطائرات بمزايا كبيرة، بما في ذلك التسليح الممتاز والارتقاع بسرعة.طوال تاريخ خدمتها، واجهت الطائرة "إف 18- هورنيت" فئتين من المقاتلات الأجنبية في القتال الجوي، الطائرة السوفيتية "ميغ - 21" و"ميغ - 25" التابعتين للقوات العراقية، فازت الطائرة الأمريكية في معركتين مع الأولى، وأُسقطت في المعركة الوحيدة مع الثانية.على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية تعتمد على طائرات "ميغ - 29" الموثوقة، إلا أن روسيا تعمل بنشاط على تدمير هذه المقاتلات. على سبيل المثال، أسقطت القوات الجوية الروسية 17 مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" في عشرة أيام، من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية

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