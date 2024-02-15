https://sputnikarabic.ae/20240215/مدرعات-كيربي-التركية-تغرق-في-وحل-أوكرانيا-فيديو-1086086275.html

مدرعات "كيربي" التركية تغرق في وحل أوكرانيا... فيديو

مدرعات "كيربي" التركية تغرق في وحل أوكرانيا... فيديو

أظهرت مركبات "كيربي" المدرعة، التي تم سلمتها تركيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، عجزها التام في ظروف الطرق الصعبة. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T07:49+0000

2024-02-15T07:49+0000

2024-02-15T07:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وتم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه كيف تحاول القوات الأوكرانية إنقاذ مركبة "كيربي" لنقل الأفراد عالقة في التربة السوداء الموحلة باستخدام دبابة "تي-80بي في".وهذا ليس الفيديو الأول الذي يظهر سحب مثل هذه "الهدايا" المتعددة الأطنان، ففي إحدى المرات أحضروا أربعة جرارات زراعية وأحيانا كانوا يتخلون عن المدرعة العالقة ويبقونها في الوحل.العيب الكبير في "كيربي" هو أن وزنها كبير جدا، ويصل إلى 16 طنًا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".تم إنتاج "كيربي" للقيام بمهام دورية على طرق جيدة نسبيًا، وتستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على الطرق الوعرة كناقلات جند مدرعة عادية، وهي غير مناسبة للطرق الموحلة على الإطلاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240120/المدرعة-الأمريكية-سترايكر-تعلق-في-الوحل-في-أوكرانيا-فيديو-1085197998.html

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رصد عسكري