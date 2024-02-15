https://sputnikarabic.ae/20240215/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مجهولة-تستهدف-بثلاث-غارات-القوات-الرديفة-للجيش-السوري-شرقي-البلاد--عاجل-1086112885.html
مراسل "سبوتنيك": طائرات مجهولة تستهدف بثلاث غارات القوات الرديفة للجيش السوري شرقي البلاد- عاجل
مراسل "سبوتنيك": طائرات مجهولة تستهدف بثلاث غارات القوات الرديفة للجيش السوري شرقي البلاد- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن طائرات مجهولة استهدفت بثلاث غارات القوات الرديفة للجيش السوري شرقي البلاد. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T20:44+0000
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2024-02-15T20:46+0000
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العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": طائرات مجهولة تستهدف بثلاث غارات القوات الرديفة للجيش السوري شرقي البلاد- عاجل
20:44 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 20:46 GMT 15.02.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن طائرات مجهولة استهدفت بثلاث غارات القوات الرديفة للجيش السوري شرقي البلاد.