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https://sputnikarabic.ae/20240215/مشهد-غريب-لـصراع-في-بطولة-التنس-المفتوحة-بقطر-فيديو-1086091744.html
مشهد غريب لـ"صراع" خلال بطولة التنس المفتوحة في قطر... فيديو
مشهد غريب لـ"صراع" خلال بطولة التنس المفتوحة في قطر... فيديو
رفضت لاعبة التنس اللاتفية يلينا أوستابينكو، مصافحة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، عقب خسارة الأولى في دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة في العاصمة الدوحة. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T09:59+0000
2024-02-15T10:07+0000
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وعاد الخلاف بين أزارينكا وأوستابينكو إلى الظهور من جديد في مشهد غريب بعد فوز البيلاروسية أزارينكا، بمجموعتين متتاليتين، لتتغلب عليها بواقع 6-0 و6-3.وتجاهلت أزارينكا ما قامت به أوستابينكو، وصافحت بدلا منها يد حكم الكرسي، ثم لوحت للجمهور.وغالبا ما كان الجدل يحيط بمواجهات أزارينكا وأوستابينكو، إذ أثارت اللاعبة اللاتفية، في الآونة الأخيرة، غضب مشجعي التنس بعد أن انتقدت حكم الكرسي بسبب "إفساد مباراتها" خلال مواجهتهما في بطولة "بريزبان" الدولية 2024.وتلقت أوستابينكو رسائل غضب من مشجعي التنس، بوصف تصرفها "غير احترافي" و"قلة احترام".ومن المقرر أن تتنافس فيكتوريا أزارينكا، مع البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، للحصول على مكان في الدور قبل النهائي لبطولة قطر المفتوحة.
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رياضة
رياضة

مشهد غريب لـ"صراع" خلال بطولة التنس المفتوحة في قطر... فيديو

09:59 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 10:07 GMT 15.02.2024)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورلاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا
لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Anton Denisov
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رفضت لاعبة التنس اللاتفية يلينا أوستابينكو، مصافحة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، عقب خسارة الأولى في دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة في العاصمة الدوحة.
وعاد الخلاف بين أزارينكا وأوستابينكو إلى الظهور من جديد في مشهد غريب بعد فوز البيلاروسية أزارينكا، بمجموعتين متتاليتين، لتتغلب عليها بواقع 6-0 و6-3.
وتجاهلت أزارينكا ما قامت به أوستابينكو، وصافحت بدلا منها يد حكم الكرسي، ثم لوحت للجمهور.
وغالبا ما كان الجدل يحيط بمواجهات أزارينكا وأوستابينكو، إذ أثارت اللاعبة اللاتفية، في الآونة الأخيرة، غضب مشجعي التنس بعد أن انتقدت حكم الكرسي بسبب "إفساد مباراتها" خلال مواجهتهما في بطولة "بريزبان" الدولية 2024.
وتلقت أوستابينكو رسائل غضب من مشجعي التنس، بوصف تصرفها "غير احترافي" و"قلة احترام".
ومن المقرر أن تتنافس فيكتوريا أزارينكا، مع البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، للحصول على مكان في الدور قبل النهائي لبطولة قطر المفتوحة.
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