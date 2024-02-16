https://sputnikarabic.ae/20240216/أشعلوا-إطارات-واعتدوا-على-شاحنات-مساعدات-مسؤول-يكشف-تفاصيل-ما-حدث-عند-معبر-رفح-1086148299.html

"أشعلوا إطارات واعتدوا على شاحنات مساعدات"... مسؤول يكشف تفاصيل ما حدث عند معبر رفح

"أشعلوا إطارات واعتدوا على شاحنات مساعدات"... مسؤول يكشف تفاصيل ما حدث عند معبر رفح

كشف مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن قيام مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، يإشعال إطارات... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T18:07+0000

2024-02-16T18:07+0000

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وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أنه "بعد إشعالهم إطارات السيارات، قام النازحون بفتح بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت متجهة لقطاع غزة".وتابع أنه "جرى إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية، من ضبط الوضع الميداني، وتأمين شاحنات المساعدات".ونفى المصدر المسؤول في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" تقارير إعلامية متداولة، حول اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231105/بعد-جدل-واسع-ما-حقيقة-إرسال-مساعدات-منتهية-الصلاحية-من-مصر-إلى-غزة-1082825240.html

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