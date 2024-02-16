الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم في الحياة ويناشدون العالم لوقف الإبادة الجماعية
10:46 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 16.02.2024)
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
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نظم عدد من أطفال قطاع غزة الذين نزحوا إلى رفح المكتظة بالنازحين، مسيرة رفعوا خلالها لافتات تناشد العالم لوقف قتل الأطفال، وإعادة حقوقهم التي فقدوها خلال الحرب المستمرة على القطاع .
وكان العشرات من الأطفال النازحين انطلقوا بين خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، وهم يحملون بعض الأكفان ولافتات التي كتبت عليها ما يذكر العالم بحقوق الأطفال في العيش واللعب والتعليم.
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
وتقول الطفلة النازحة راما العينين، لوكالة "سبوتنيك": "نحنا حرمنا من حقنا، وجئنا للمشاركة في هذه المسيرة لنقف في وجه الاحتلال الذي يهدم فينا، جئنا لندافع عن وطننا، ونطالب بحقوقنا في التعليم واللعب والطعام، مثل أي طفل في العالم".
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
ويقول الطفل بلال رحمي، لـ"سبوتنيك "، وهو يقف بمساعدة العكازات (عصي المشي)، جراء إصابة قدمه أثناء قصف منزل عائلته شمالي القطاع " جئنا بسبب الحرب، ونتمنى أن يكون وقف لإطلاق النار، ونرجع إلى أهالينا المحاصرين في الشمال، ونتمنى رؤيتهم سالمين، ونتمنى العودة الى بيوتنا التي قصفت، ونبقى فوق بيوتنا المهدومة".
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
ويضيف رحمي: "أنا حرمت من طفولتي، حرمت من مستقبلي، لقد أصبت في قدمي وسأبقى أعرج لطوال عمري، ونفسي أمشي كبقية الأطفال، ونفسي أتعلم الطب كي أعالج الأطفال الذين يصابون من الحروب".
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
أصوات الأطفال المشاركين في المسيرة، صدحت بهتافات عبرت عن مطالبهم بالحياة ووقف الحرب، ويقول منظم الفعالية رسمي أبو العينين، لوكالة " سبوتنيك":" هذه الفعاليات التي تتكرر بشكل أسبوعي، ترفع صوت الأطفال، ليقولوا للعالم ننام على جوع، وننام على خوف، أوقفوا الإبادة الجماعية التي تمارس علينا، من حقنا مثل أطفال العالم أن ننام في سريرنا وأن نأكل وجبة ساخنة، ونلعب وننشد ونغني، والأطفال تعبر ببساطتها وطفولتها وتخاطب العالم، أوقفوا العدوان أوقفوا الإبادة الجماعية".
© Sputnik . اجود جرادات الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
الأطفال النازحون في رفح يطالبون بحقهم بالحياة
© Sputnik . اجود جرادات
وفي ظل مناشدات الأطفال للعالم للتدخل ووقف الحرب، تستعد إسرائيل للمضي قدما في هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يوجد نحو 1.4 مليون فلسطيني نازح داخليا، مما ينذر بوقوع أعداد كبيرة من القتلى المدنيين وخاصة الأطفال.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.