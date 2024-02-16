https://sputnikarabic.ae/20240216/الجهاد-الإسلامي-تؤكد-مشاركتها-في-الحوار-الوطني-الفلسطيني-الذي-سيعقد-في-موسكو-1086116658.html

"الجهاد الإسلامي" تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في موسكو

"الجهاد الإسلامي" تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في موسكو

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير/شباط الجاري. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T07:22+0000

2024-02-16T07:22+0000

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غزة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، محمد الحاج موسى، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت الحركة دعوة رسمية لزيارة موسكو نهاية الشهر الجاري، وستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء".وأضاف: "هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات. نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني، وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005".وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".وأكد أن الحوار الوطني وهو الوسيلة الوحيدة لتقوية الوحدة الداخلية والوصول لبرنامج وطني مشترك. كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو، لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230614/16-عاما-من-الانقسام-لماذا-فشلت-المبادرات-كافة-في-تحقيق-الوحدة-الفلسطينية-ومن-المستفيد؟-1078108482.html

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