https://sputnikarabic.ae/20240216/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-بين-صفوفه-جنوبي-غزة-1086116198.html

‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بين صفوفه جنوبي غزة

‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بين صفوفه جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي بين صفوفه جنوبي قطاع غزة. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T06:47+0000

2024-02-16T06:47+0000

2024-02-16T06:47+0000

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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، أن الرقيب نوعام حوفا (20 عاما) مجند بالكتيبة 202 مظليين، وهو من مدينة القدس قد سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيمنع التوصل إلى تسوية سلمية.وأضاف أن "مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة تشرين الأول/ 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".وتابع نتنياهو: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".وأمس الخميس، قال وزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليقًا على المخطط الأميركي لقيام دولة فلسطينية: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية فعلينا أن نحاربها، ونهدد بإجراءات أحادية كإلغاء اتفاقات أوسلو". من جانبه، شدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نشرت الأربعاء، تقريرًا نقلًا عن مسؤولين أميركيين وعرب، يؤكد أن "حكومة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية".وأكدت الصحيفة إلى أن هذا المخطط "قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، موضحة أن المفاوضات تجري بين مسؤولين أمريكيين مع شركاء عرب من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن فلسطين.وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، أعلنت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 28663 قتيلا و68395 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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