https://sputnikarabic.ae/20240216/الجيش-السوداني-نحقق-في-مقاطع-تظهر-جنودا-يحملون-رأسي-قتيلين-من-الدعم-السريع--1086123177.html

الجيش السوداني: نحقق في مقاطع تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من الدعم السريع

الجيش السوداني: نحقق في مقاطع تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أنه يحقق في مقاطع فيديو تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من قوات الدعم السريع. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T09:36+0000

2024-02-16T09:36+0000

2024-02-16T09:36+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg

وقال الجيش السوداني في بيان، إنه على خلفية المحتوى الصادم لهذه الفيديوهات التي تم تداولها أمس الخميس، يجري حاليا تحقيقا في الأمر.وأضاف البيان أنه "سيتم محاسبة المتورطين" إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون للقوات المسلحة السودانية.كما أكد البيان على التزام الجيش السوداني التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة "المليشيا الإرهابية" في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20240215/منظمات-سودانية-لـسبوتنيك-البلاد-على-حافة-المجاعة-ويجب-وقف-الحرب-فورا-1086106959.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار