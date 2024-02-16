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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240216/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-والبحر-الأسود-1086115422.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود والبحر الأسود. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T04:35+0000
2024-02-16T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود

04:35 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 04:47 GMT 16.02.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود والبحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
أمس, 12:18 GMT
وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
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