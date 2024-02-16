https://sputnikarabic.ae/20240216/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-والبحر-الأسود-1086115422.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود والبحر الأسود. 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T04:35+0000
2024-02-16T04:35+0000
2024-02-16T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود والبحر الأسود
04:35 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 04:47 GMT 16.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود والبحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة
"أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.